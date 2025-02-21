《中國要聞》智聯：留學生回國求職人數增２成，教培行業需求最大

《經濟通通訊社２１日專訊》智聯招聘近日發布的《２０２４中國海歸就業調查報告》（以

下簡稱《報告》）顯示，２０２４年留學生回國求職人數再創新高，其中擁有碩博學歷者超八成

。教培和留學諮詢機構對海歸人才的需求最高，海外市場拓展類人才需求上漲。



＊去年留學生回國求職人數增２成，馬來西亞留學生增７成＊



《報告》顯示，２０２４年回國求職的應屆留學生人數同比增長１９％，是２０１８年的２

倍。《報告》分析，這一增長與國內政策支持密不可分，自中共中央組織部、人社部等１０部門

印發的《關於進一步做好留學人才回國服務工作的意見》實施以來，社保待遇、人才評價等配套

政策逐步完善，吸引了大量留學生歸國。



隨著亞洲國家成為留學新熱門，從亞洲國家回國求職的留學生增幅較高。馬來西亞、新加坡

的留學生回國求職人數同比分別增長７０﹒５％和３４﹒９％。



在學歷分布上，留學生整體呈現高學歷特征，碩士學歷佔比７９﹒３％，博士佔比２﹒７％

，本科學歷僅佔１８％。專業方面，工商管理、金融學、計算機科學與技術位列前三。商科熱度

不減，而計算機專業因數字經濟與信息技術融合加速，成為新興增長點。



＊教培行業需求最大，互聯網等行業是留學生首選＊



從招聘端看，２０２４年國內企業面向海歸人才優先招聘的崗位中，教育╱培訓╱院校行業

以３２﹒７％的職位數佔比成為海歸人才的最大需求領域，諮詢服務（多為留學諮詢機構）緊隨

其後，佔比９﹒０％。具體職業中，留學顧問、英語教師、出國留學考試培訓講師等崗位需求旺

盛，排名前五。



從求職側看，互聯網╱電子商務行業以８﹒４％的投遞量佔比成為海歸首選，其高薪資與職

業發展空間是主要吸引力。同時，航空航天、人工智能、醫藥生物等高端實體產業投遞人數增速

亮眼，分別達３７﹒９％、２９﹒５％和２７﹒８％。（ｊｑ）

