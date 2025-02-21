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AH股新聞

21/02/2025 10:32

《中國要聞》智聯：留學生回國求職人數增２成，教培行業需求最大

　　《經濟通通訊社２１日專訊》智聯招聘近日發布的《２０２４中國海歸就業調查報告》（以
下簡稱《報告》）顯示，２０２４年留學生回國求職人數再創新高，其中擁有碩博學歷者超八成
。教培和留學諮詢機構對海歸人才的需求最高，海外市場拓展類人才需求上漲。
　
＊去年留學生回國求職人數增２成，馬來西亞留學生增７成＊
　
　　《報告》顯示，２０２４年回國求職的應屆留學生人數同比增長１９％，是２０１８年的２
倍。《報告》分析，這一增長與國內政策支持密不可分，自中共中央組織部、人社部等１０部門
印發的《關於進一步做好留學人才回國服務工作的意見》實施以來，社保待遇、人才評價等配套
政策逐步完善，吸引了大量留學生歸國。
　
　　隨著亞洲國家成為留學新熱門，從亞洲國家回國求職的留學生增幅較高。馬來西亞、新加坡
的留學生回國求職人數同比分別增長７０﹒５％和３４﹒９％。
　
　　在學歷分布上，留學生整體呈現高學歷特征，碩士學歷佔比７９﹒３％，博士佔比２﹒７％
，本科學歷僅佔１８％。專業方面，工商管理、金融學、計算機科學與技術位列前三。商科熱度
不減，而計算機專業因數字經濟與信息技術融合加速，成為新興增長點。
　
＊教培行業需求最大，互聯網等行業是留學生首選＊
　
　　從招聘端看，２０２４年國內企業面向海歸人才優先招聘的崗位中，教育╱培訓╱院校行業
以３２﹒７％的職位數佔比成為海歸人才的最大需求領域，諮詢服務（多為留學諮詢機構）緊隨
其後，佔比９﹒０％。具體職業中，留學顧問、英語教師、出國留學考試培訓講師等崗位需求旺
盛，排名前五。
　
　　從求職側看，互聯網╱電子商務行業以８﹒４％的投遞量佔比成為海歸首選，其高薪資與職
業發展空間是主要吸引力。同時，航空航天、人工智能、醫藥生物等高端實體產業投遞人數增速
亮眼，分別達３７﹒９％、２９﹒５％和２７﹒８％。（ｊｑ）

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