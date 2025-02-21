  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

21/02/2025 11:23

【兩會在即】高盛：中國兩會料披露更多刺激消費細節，支持民企

　　《經濟通通訊社２１日專訊》全國兩會（全國人大、全國政協）會議將在下月初召開。高盛
在最新研報中指出，中國政府料在兩會披露更多刺激消費政策細節，並預計政策層面對高科技製
造業、房地產行業及民營企業仍將維持支持態度。
　
＊高盛料兩會或披露更多刺激消費政策細節＊
　
　　高盛表示，近期政策溝通表明，中國決策層更傾向於對潛在的加徵關稅採取「被動應對」
（ｒｅａｃｔ）、而非「預先主動行動」（ｐｒｅ－ａｃｔ）策略，這意味著２０２５年預算數
字大幅超出預期的可能性較低。報告稱，但若經濟增長阻力顯著增強，今年晚些時候也有可能推
出額外的刺激措施。
　
　　高盛的最新客戶訪談顯示，投資者還高度關注提振消費、實現通脹正常化、穩定房地產市場
、推進人工智能相關投資與應用等政策的具體細節，有望在政府工作報告及專題記者會上得到進
一步闡釋。
　
＊高盛預計經濟增速目標５％左右，ＣＰＩ目標降至２％左右＊
　
　　高盛報告預計，中國今年經濟增速目標「５％左右」，ＣＰＩ目標從此前的「３％左右」下
調至「２％左右」；赤字率從去年的３％提高至４％；並發行特別國債２﹒５萬億元，新增地方
政府專項債券額度４﹒７萬億元。
　
　　這２﹒５萬億元特別國債中，預計約８０００億至１萬億元用於「兩新」（大規模設備更新
和消費品以舊換新），約８０００億元用於與「兩重」建設（國家重大戰略實施和重點領域安全
能力建設）項目，以及６０００億至１萬億元用於補充銀行資本。（ｊｑ）

【你點睇？】馬斯克劍指美國國家民主基金會（NED），籲網民找出「罪證」。你認為若NED遭關閉，是否可促進全球和平穩定？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特馬發動「革命」，激進易起反噬？

21/02/2025 07:53

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處