【兩會在即】高盛：中國兩會料披露更多刺激消費細節，支持民企

《經濟通通訊社２１日專訊》全國兩會（全國人大、全國政協）會議將在下月初召開。高盛

在最新研報中指出，中國政府料在兩會披露更多刺激消費政策細節，並預計政策層面對高科技製

造業、房地產行業及民營企業仍將維持支持態度。



＊高盛料兩會或披露更多刺激消費政策細節＊



高盛表示，近期政策溝通表明，中國決策層更傾向於對潛在的加徵關稅採取「被動應對」

（ｒｅａｃｔ）、而非「預先主動行動」（ｐｒｅ－ａｃｔ）策略，這意味著２０２５年預算數

字大幅超出預期的可能性較低。報告稱，但若經濟增長阻力顯著增強，今年晚些時候也有可能推

出額外的刺激措施。



高盛的最新客戶訪談顯示，投資者還高度關注提振消費、實現通脹正常化、穩定房地產市場

、推進人工智能相關投資與應用等政策的具體細節，有望在政府工作報告及專題記者會上得到進

一步闡釋。



＊高盛預計經濟增速目標５％左右，ＣＰＩ目標降至２％左右＊



高盛報告預計，中國今年經濟增速目標「５％左右」，ＣＰＩ目標從此前的「３％左右」下

調至「２％左右」；赤字率從去年的３％提高至４％；並發行特別國債２﹒５萬億元，新增地方

政府專項債券額度４﹒７萬億元。



這２﹒５萬億元特別國債中，預計約８０００億至１萬億元用於「兩新」（大規模設備更新

和消費品以舊換新），約８０００億元用於與「兩重」建設（國家重大戰略實施和重點領域安全

能力建設）項目，以及６０００億至１萬億元用於補充銀行資本。（ｊｑ）

