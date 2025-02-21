《Ａ股行情》滬指高開０﹒１８％，李強要求經濟政策著力促消費

《經濟通通訊社２１日專訊》國務院總理李強主持國務院專題學習時表示，要把經濟政策的

著力點更多轉向「惠民生、促消費」，以更大力度和更精準措施提振消費，持續增強消費對經濟

發展的基礎性作用。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開０﹒１８％，報３３５６﹒６９點，深

成指高開０﹒２５％，創業板指高開０﹒１５％；盤初算力股造好。



李強強調，要大力促進科技消費，釋放人工智能終端產品等消費潛力。國家領導層的表態或

為ＡＩ熱潮添一把火。



此外，財政部部長藍佛安在《人民日報》發表署名文章，重申將實施好更加積極的財政政策

，加大逆周期調節力度；提高財政赤字率，加大支出強度、加快支出進度；安排更大規模政府債

券，為穩成長、調結構提供更多支撐，更加注重惠民生、促消費、增後勁。



人民銀行今日進行１８２５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有９８５億元逆

回購到期，即今日淨投放８４０億元。本周人行共進行１５２６１億元７天期逆回購，對沖

１０４４３億元逆回購到期，即全周放水４８１８億元。計及１８日到期的ＭＬＦ，全口徑計，

本周收水１８２億元。（ｒｙ）

