  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

21/02/2025 09:27

《Ａ股行情》滬指高開０﹒１８％，李強要求經濟政策著力促消費

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國務院總理李強主持國務院專題學習時表示，要把經濟政策的
著力點更多轉向「惠民生、促消費」，以更大力度和更精準措施提振消費，持續增強消費對經濟
發展的基礎性作用。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開０﹒１８％，報３３５６﹒６９點，深
成指高開０﹒２５％，創業板指高開０﹒１５％；盤初算力股造好。
　
　　李強強調，要大力促進科技消費，釋放人工智能終端產品等消費潛力。國家領導層的表態或
為ＡＩ熱潮添一把火。
　
　　此外，財政部部長藍佛安在《人民日報》發表署名文章，重申將實施好更加積極的財政政策
，加大逆周期調節力度；提高財政赤字率，加大支出強度、加快支出進度；安排更大規模政府債
券，為穩成長、調結構提供更多支撐，更加注重惠民生、促消費、增後勁。
　
　　人民銀行今日進行１８２５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有９８５億元逆
回購到期，即今日淨投放８４０億元。本周人行共進行１５２６１億元７天期逆回購，對沖
１０４４３億元逆回購到期，即全周放水４８１８億元。計及１８日到期的ＭＬＦ，全口徑計，
本周收水１８２億元。（ｒｙ）

醫護之選 | 維柏健【加拿大關節銷售No.1】指定產品買1送1 (優惠期至25/2/2025)► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉

19/02/2025 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處