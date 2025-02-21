《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒７７％，算力板塊爆發

《經濟通通訊社２１日專訊》國務院總理李強表示，要大力促進科技消費，用好中國應用場

景豐富、技術迭代能力強等優勢，加快人工智能技術推廣，釋放人工智能終端產品等消費潛力。

李強講話為ＡＩ熱潮添一把火，今日輪到相關的算力板塊爆發。滬綜指上午收升０﹒７７％，報

３３７６﹒７２點，深成指升１﹒６２％，創業板漲２﹒２３％。



個股漲多跌少，兩市共２５５３隻個股上漲，７４隻個股漲停；兩市半日成交額１３４９５

億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段放量２２１２億元或約２０％。



從板塊來看，算力概念集體爆發，潤澤科技（深：３００４４２）、光環新網

（深：３００３８３）、云賽智聯（滬：６００６０２）等多股漲停。半導體升幅同樣靠前，半

日升４﹒８％，寒武紀（滬：６８８２５６）升１７﹒５％，海光信息（滬：６８８０４１）彈

１６﹒２％。招商證券表示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ等國產大模型的推出，引發華為昇騰、海光信息

、寒武紀等大芯片適配熱潮，促進「國產大模型＋算力芯片」的生態發展。



下跌方面，銀行板塊跌逾１％，服裝、餐飲等消費板塊走勢偏弱。李強表示，要把經濟政策

的著力點更多轉向「惠民生、促消費」，以更大力度和更精準措施提振消費，持續增強消費對經

濟發展的基礎性作用。不過，此番表態暫時未對傳統消費股有所提振。（ｒｙ）

