《Ａ股行情》滬指收升０﹒８５％三周連升，成交２﹒２萬兩個月高

《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股市場今日放量走高，滬綜指收升０﹒８５％，報

３３７９﹒１１點，深成指收漲１﹒８２％，創業板指漲２﹒５１％。科創５０指數漲近６％，

創２０２３年４月２６日以來新高。分析人士認為，中國ＡＩ（人工智能）的技術突破可以推動

盈利和股本回報率增長，幫助提振對科技股乃至整個中國資產的信心。



滬深兩市成交額２﹒１９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量４３６１億元或

２５％，為２０２４年１２月１０日以來新高。



回顧全周，國家主席與民企領袖座談，引市場關注，阿里巴巴馬雲、華為任正非、小米雷軍

及宇樹科技王興興等出席會議。座談會邀請企業集中科技行業，顯示中央對產業的大力支持。

ＡＩ、人形機器人等板塊持續佔領投資市場焦點位置，滬指全周升０﹒９７％，連漲三周共

３﹒９％。



國務院總理李強最新講話又提及，提振消費既是當前擴內需、穩增長的重要抓手，要把消費

放在更加突出的位置，更多依靠提振消費擴大國內需求、暢通經濟循環、拉動經濟增長。他特別

提到要大力促進科技消費，釋放人工智能終端產品等消費潛力。



今日盤面上熱點依然集中算力、芯片等板塊，潤澤科技（深：３００４４２）、寒武紀

（滬：６８８２５６）等多股漲停。三大電訊商亦走強，中國聯通（滬：６０００５０）及中國

電信（滬：６０１７２８）升停，中國移動（滬：６００９４１）收升３﹒７％。

ＤｅｅｐＳｅｅｋ崛起有助提升對涉及雲端運算等各種垂直應用，電訊商全面接入

ＤｅｅｐＳｅｅｋ，有望加速應用的發展，帶動雲業務持續增長。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９７８﹒４４ ＋１﹒２６

上證指數 ３３７９﹒１１ ＋０﹒８５ ８５５６﹒５７

深證成指 １０９９１﹒３７ ＋１﹒８２ １３３６９﹒５０

創業板指 ２２８１﹒５１ ＋２﹒５１

科創５０ １０９４﹒７７ ＋５﹒９７

Ｂ股指數 ２６３﹒８３ －０﹒４５ ４﹒３０

深證Ｂ指 １２２４﹒６７ ＋０﹒０５ １﹒４０

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