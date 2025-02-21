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AH股新聞

21/02/2025 15:06

《Ａ股行情》滬指收升０﹒８５％三周連升，成交２﹒２萬兩個月高

　　《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股市場今日放量走高，滬綜指收升０﹒８５％，報
３３７９﹒１１點，深成指收漲１﹒８２％，創業板指漲２﹒５１％。科創５０指數漲近６％，
創２０２３年４月２６日以來新高。分析人士認為，中國ＡＩ（人工智能）的技術突破可以推動
盈利和股本回報率增長，幫助提振對科技股乃至整個中國資產的信心。
　
　　滬深兩市成交額２﹒１９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量４３６１億元或
２５％，為２０２４年１２月１０日以來新高。
　
　　回顧全周，國家主席與民企領袖座談，引市場關注，阿里巴巴馬雲、華為任正非、小米雷軍
及宇樹科技王興興等出席會議。座談會邀請企業集中科技行業，顯示中央對產業的大力支持。
ＡＩ、人形機器人等板塊持續佔領投資市場焦點位置，滬指全周升０﹒９７％，連漲三周共
３﹒９％。
　
　　國務院總理李強最新講話又提及，提振消費既是當前擴內需、穩增長的重要抓手，要把消費
放在更加突出的位置，更多依靠提振消費擴大國內需求、暢通經濟循環、拉動經濟增長。他特別
提到要大力促進科技消費，釋放人工智能終端產品等消費潛力。
　
　　今日盤面上熱點依然集中算力、芯片等板塊，潤澤科技（深：３００４４２）、寒武紀
（滬：６８８２５６）等多股漲停。三大電訊商亦走強，中國聯通（滬：６０００５０）及中國
電信（滬：６０１７２８）升停，中國移動（滬：６００９４１）收升３﹒７％。
ＤｅｅｐＳｅｅｋ崛起有助提升對涉及雲端運算等各種垂直應用，電訊商全面接入
ＤｅｅｐＳｅｅｋ，有望加速應用的發展，帶動雲業務持續增長。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９７８﹒４４　　＋１﹒２６　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３７９﹒１１　　＋０﹒８５　　　　８５５６﹒５７　　
　　深證成指　　１０９９１﹒３７　＋１﹒８２　　　１３３６９﹒５０　　
　　創業板指　　２２８１﹒５１　　＋２﹒５１　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０９４﹒７７　　＋５﹒９７　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６３﹒８３　　－０﹒４５　　　　　４﹒３０　　　　
　　深證Ｂ指　　１２２４﹒６７　　＋０﹒０５　　　　　１﹒４０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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