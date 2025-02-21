【ＡＩ】自動駕駛出租車開進廣州市中心，首批４條路線往返機場等

《經濟通通訊社２１日專訊》廣州市中心今日開始有得坐自動駕駛出租車

（Ｒｏｂｏｔａｘｉ）。據《廣州日報》報道，Ｒｏｂｏｔａｘｉ今日起開進廣州市中心、機場

和高鐵站，廣州街坊或遊客只需登錄小馬智行Ａｐｐ選擇好地點，預約好出發時間，就能在市中

心約到一輛廣州自動駕駛示範運營專線的車輛，體驗往返廣州白雲國際機場和廣州南站的自動駕

駛服務。



小馬智行中國區公關負責人戴敦峰表示，本次示範運營車型為搭載小馬智行第六代自動駕駛

系統的廣豐賽那，其已納入廣州市智能網聯汽車（自動駕駛）示範運營車型目錄，並獲得廣州市

高快速路測試許可。



據介紹，首批專線有５個市中心地點４條路線，分別是廣州花園酒店－廣州白雲國際機場往

返，廣州塔－廣州南站往返，珠江新城（冼村地鐵站）－廣州南站往返，珠江新城（冼村地鐵站

）－廣州白雲國際機場往返，營運時間為每天１０：００－１５：００，１９：３０－

２１：３０，收費標準按照相關政策要求和計費標準執行。



＊在高速公路行駛時速幾乎達１２０公里上限＊



該報記者試坐「廣州花園酒店－白雲機場Ｔ２航站樓」路線，單程３２公里，平台預計需耗

時４８分鐘，實際僅用時３４分鐘，最終收費７６﹒６元人民幣，已包含過路費，費用與其他網

約車平台的最優惠快車收費相若。在機場高速路況良好、行駛安全的情況下，車輛幾乎能以

１２０ｋｍ╱ｈ的最高限速行駛，並隨時根據路況實時動態調整行駛策略，與前車保持安全車距

。在車流較多的市區以及航站樓出發平台行駛時，車輛則開得很謹慎，不壓線、主動避讓行人等

；停靠路邊上落客時會自動打燈，緩緩靠邊。



報道引述相關工作人員指，在初期示範運營時，車內司機位必須配有安全員，以在必要關頭

隨時切換成人工駕駛，未來這條專線有望如南沙區一樣，不斷推進自動駕駛車輛向車內全無人進

階。（ｓｌ）





