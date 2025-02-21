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AH股新聞

21/02/2025 10:07

《中國要聞》國際咖啡豆價飆漲，瑞幸：不提價，９﹒９元活動持續

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國際咖啡豆價格受巴西等主產區減產影響而持續飆升，春節後
更創下４７年以來新高，消費者關注「９﹒９元（人民幣．下同」的平價咖啡會否消失。《中新
經緯》報道，瑞幸咖啡董事長兼ＣＥＯ郭謹一昨晚在２０２４年第四季度財報電話會議上表示，
咖啡豆價格上漲將產生一些成本壓力，公司預計通過強大的供應鏈等緩解相關影響。郭謹一並提
到，瑞幸咖啡目前沒有提價計劃，９﹒９元的活動也會持續開展。
　
　　財報數據顯示，２０２４年全年，瑞幸咖啡總收入同比增長３８％，達到３４５億元；截至
２０２４年年底，門店總數達到２﹒２３萬家。
　
　　此前已有其他品牌回應漲價問題，其中庫迪咖啡首席策略官李穎波表示，咖啡豆漲價會造成
成本上升，但這個成本對整杯咖啡的成本並不具有關鍵性的影響，大宗期貨的鎖定也幫助公司降
低了咖啡豆價格波動帶來的影響，「在這兩個因素的作用下，我們還是會堅持『９﹒９元』策略
，不會有任何漲價的動作」。
　
　　Ｔｉｍｓ天好中國相關負責人亦稱，品牌所用咖啡豆由全球總部供應，目前未受到漲價影響
；Ｍ　Ｓｔａｎｄ官方小程序客服則表示「暫未接到漲價通知」。（ｓｌ）

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