【挺民企】官媒披露座談會細節：任正非稱「缺芯少魂」憂慮已減弱

《經濟通通訊社２１日專訊》國家主席習近平周一（１７日）在北京出席民營企業座談會，

聽取６位民企負責人代表發言後發表重要講話。《人民日報》今日在頭版刊文披露座談會上的更

多細節，包括華為創辦人任正非、比亞迪董事長王傳福、小米董事長雷軍等民企負責人代表的發

言。



文章指，任正非在座談會上表示，中國曾經「缺芯少魂」的憂慮已經減弱，「我堅信，一個

更偉大的中國將加速崛起」。雷軍則對於未來發展充滿信心，「我們堅信，縱使國際風雲變幻，

只要有以習近平同志為核心的黨中央帶領全國人民團結一致向前進，就沒有甚麼是不能戰勝的」

。



「缺芯少魂」這一說法最早由時任科技部長徐冠華於１９９９年提出，他指「中國信息產業

缺芯少魂」，當中「芯」是指芯片，「魂」則指操作系統。華為是中國實現科技自給自足的關鍵

力量之一；華為已克服美國制裁，生產出國產先進芯片和操作系統。



不過，此前有報道指，任正非還在座談會上示警，儘管中國在智能駕駛、半導體等領域取得

顯著進展，但仍需警惕「表面的繁榮掩蓋內功不足」，未來５年是中國科技產業的生死窗口期，

民營企業必須成為全球技術規則的制定者。任正非並透露，華為已啟動「備胎計劃２﹒０」，聯

合國內２０００家企業重構半導體、工業軟件等關鍵領域生態，目標２０２８年實現全產業鏈自

主化率超７０％。



＊習近平：國家的創新需年輕一代貢獻力量＊



另外，文章指出，座談會上，王傳福「從我國新能源汽車從零起步講起，亮出了不斐的成績

單」；雷軍「講述了這些年的曲折歷程，公司營收連續兩年負增長之後，２０２４年恢復了超

３０％的高速增長」；新希望集團董事長劉永好「談到了企業創立４３年後的今天，傳統產業依

然能煥發新的生命力的緣由」；上海韋爾半導體董事長虞仁榮「分析了供應鏈布局上的國產化率

持續攀升和上下游發展的強勁帶動力」。



文章並指，杭州宇樹科技首席執行官王興興在座談會上表示，「我們的企業和我們自己，都

是在中國土生土長的」；習近平勉勵他說，「你是這裏面最年輕的。國家的創新需要年輕一代貢

獻力量」。（ｓｌ）

