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AH股新聞

21/02/2025 18:02

【ＡＩ】上海提出科技煥新旅遊，運用大模型、元宇宙等技術遊上海

　　《經濟通通訊社２１日專訊》今日，上海市人民政府辦公廳印發《全面推動上海旅遊業高質
量發展三年行動計劃（２０２５－２０２７年）》（以下簡稱《計劃》）。計劃提出，建設世界
級旅遊地標。加快推進上海國際旅遊度假區、佘山國家旅遊度假區建設。推動世界級主題公園矩
陣提質升級。推進上海國際郵輪旅遊度假區建設，打造世界領先的郵輪旅遊港等。
　
　　同時，《計劃》提出推動科技煥新旅遊。集成運用大模型、元宇宙、區塊鏈等技術，實現一
機遊上海。打造智慧博物館、智慧美術館和智慧圖書館，用科技提升文化產品表現力傳播力感染
力。增強智慧景區、智慧酒店服務能力，提高行程規劃、旅遊諮詢、智能客服、機酒預訂等智慧
服務水平，用科技提升旅遊服務體驗性舒適性便捷性。
　
　　此外，《計劃》提到促進旅遊消費升級。深化文旅商體展聯動，加強文旅資源與商圈活動、
體育賽事、展會論壇等合作，探索「門票＋購物」「門票＋酒店」等聯動促消費模式。加大優質
文旅產品供給，強化節假日和寒暑期旅遊產品投放，辦好上海旅遊節等文旅節展活動，發展電競
、動漫等業態。培育新的消費增長點，優化文創產品和旅遊商品開發經營模式，打造以「夜購、
夜食、夜遊、夜娛、夜秀、夜讀」為特色的文旅夜間消費集聚區。（ｊｑ）

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