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AH股新聞

21/02/2025 16:48

Ｙｏｏｘ　Ｎｅｔ－ａ－Ｐｏｒｔｅｒ將於４月徹底退出中國市場

　　《經濟通通訊社２１日專訊》全球第二大奢侈品公司歷峰集團（Ｒｉｃｈｅｍｏｎｔ）旗下
奢侈品電商Ｙｏｏｘ　Ｎｅｔ－ａ－Ｐｏｒｔｅｒ（ＹＮＡＰ）近日宣布，將於３月２０日正式
關閉其在中國的所有線上平台，包括天貓店舖、微信小程序、小紅書和抖音旗艦店以及公司官網
和Ａｐｐ。該平台也確認將於４月２２日終止售後服務，標誌著其徹底退出中國市場。
　
　　針對退出中國市場，Ｒｉｃｈｅｍｏｎｔ發言人表示，此決定是全球戰略調整的一部分，旨
在將投資和資源集中在更具盈利能力的地區。
　
　　ＹＮＡＰ是由Ｎｅｔ－Ａ－Ｐｏｒｔｅｒ和Ｙｏｏｘ兩家全球知名奢侈品電商平台合併而成
。Ｎｅｔ－Ａ－Ｐｏｒｔｅｒ於２０１０年被歷峰集團收購後，２０１３年進軍中國市場，
２０１５年與競爭對手Ｙｏｏｘ合併，成立Ｙｏｏｘ　Ｎｅｔ－Ａ－Ｐｏｒｔｅｒ（ＹＮＡＰ）
，成為全球最大奢侈品電商平台之一，２０１７年營收高達２１億歐元。２０１８年，歷峰集團
與阿里巴巴成立合資公司風茂貿易（上海）有限公司，負責ＹＮＡＰ在中國市場的運營，註冊資
本高達１２﹒６６億元人民幣。
　
　　然而，面對中國奢侈品電商市場的激烈競爭和複雜的消費趨勢，ＹＮＡＰ未能實現預期的長
期發展，近年在中國市場的表現並不理想。２０２４年６月，風茂貿易ＣＥＯ吳雅婷向員工宣布
公司即將解散，並自２０２５年春夏系列開始停止向品牌下訂單。（ｓｌ）

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