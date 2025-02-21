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AH股新聞

21/02/2025 15:35

《中國監管》網信辦：重點打擊借ＡＩ技術生成發布虛假信息等行為

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中央網信辦發布２０２５年「清朗」系列專項行動整治重點，
強調要進一步鞏固提升此前的治理成效，聚焦民眾反映強烈的突出問題，強化源頭管理和基礎管
理等，嚴厲打擊各類侵權違法行為，包括借ＡＩ技術生成發布虛假信息、實施網絡水軍行為等。
　
　　中央網信辦指，重點整治任務主要有八大項：
　
　　一是整治春節網絡環境，集中打擊挑起極端對立、炮制不實信息、宣揚低俗惡俗、鼓吹不良
文化、違法活動引流等問題。
　
　　二是整治「自媒體」發布不實信息，包括發布干擾輿論、誤導公眾內容，不做信息標注、內
容以假亂真問題，缺失資質、提供偽專業信息等問題，規範重點領域信息內容傳播。
　
　　三是整治短視頻領域惡意營銷，打擊虛假擺拍、虛假人設、虛假營銷、炒作爭議性話題等問
題，強化信息來源標註、虛構和演繹標簽標註。
　
　　四是整治ＡＩ技術濫用亂象，突出ＡＩ技術管理和信息內容管理，強化生成合成內容標識，
打擊借ＡＩ技術生成發布虛假信息、實施網絡水軍行為等問題，規範ＡＩ類應用網絡生態。
　
　　五是整治涉企網絡「黑嘴」，處置集納負面信息，造謠抹黑企業和企業家，從事虛假不實測
評，詆毀產品服務質量等問題，進一步優化營商網絡環境。
　
　　六是整治暑期未成年人網絡環境，強化涉未成年人不良內容治理，淨化兒童智能設備、未成
年人模式、未成年人專區等重點環節信息內容，防範線上線下交織風險。
　
　　七是整治網絡直播打賞亂象，打擊利用高額返現吸引打賞、情感偽裝誘導打賞、低俗內容刺
激打賞、未成年人打賞等突出問題，加強直播打賞功能管理。
　
　　八是整治惡意挑動負面情緒，包括借熱點事件等挑起群體極端對立情緒，通過誇大炒作不實
信息和負面話題，宣揚恐慌焦慮情緒，借血腥暴力畫面挑起網絡戾氣等問題，嚴肅查處違規營銷
號、網絡水軍和ＭＣＮ機構。（ｓｌ）

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