  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

21/02/2025 15:31

【ＡＩ】吉利、千里科技、階躍星辰宣布加強汽車全域智能合作

　　《經濟通通訊社２１日專訊》２０２５全球開發者先鋒大會今起一連３天在上海舉行，吉利
汽車集團、千里科技和階躍星辰在會上聯合宣布，將進一步加強三方現有的技術合作夥伴關係，
推動「ＡＩ＋車」深度融合，共啟汽車全域智能新時代。三方將依託吉利在整車製造、智算平台
、衛星網絡等領域的基建優勢，結合千里科技的產品創新能力，以及階躍星辰在大模型方面深厚
的技術積累，為汽車智能化變革注入新動能。
　
＊階躍星辰：３月將開源自研圖生視頻模型＊
　
　　另外，在大會上舉辦的階躍星辰首屆生態開放日上，階躍星辰創始人、ＣＥＯ姜大昕表示，
隨著大模型技術飛速進步，越來越多人開始相信ＡＧＩ在未來幾年就會成為現實。過去一年，階
躍星辰累計發布了１１個模型，覆蓋多個技術節點，預計今年３月，階躍星辰還將開源公司自研
的圖生視頻模型。
　
　　數天前階躍星辰和吉利聯合宣布，將雙方合作的兩款階躍Ｓｔｅｐ系列多模態大模型向全球
開發者開源，分別是全球參數量最大的開源視頻生成模型階躍Ｓｔｅｐ－Ｖｉｄｅｏ－Ｔ２Ｖ，
以及業界首款產品級開源語音交互模型階躍Ｓｔｅｐ－Ａｕｄｉｏ。在今天的大會上，中國最大
的ＡＩ模型社區阿里雲魔搭社區首發階躍這兩款開源多模態模型。姜大昕介紹，這兩款模型開源
後很快獲得廣泛開發群體收藏，目前已位居ＧｉｔＨｕｂ同類模型排行榜第一。（ｓｌ）

醫護之選 | 維柏健【加拿大關節銷售No.1】指定產品買1送1 (優惠期至25/2/2025)► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特馬發動「革命」，激進易起反噬？

21/02/2025 07:53

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處