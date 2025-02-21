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AH股新聞

21/02/2025 14:43

《中國要聞》老鋪黃金下周調整產品價格，調價前每人每日限購５件

　　《經濟通通訊社２１日專訊》老鋪黃金（０６１８１）上海豫園店、北京ＳＫＰ店等多家自
營店昨晚陸續發公告稱，老鋪黃金將自今年２月２５日（下周二）調整產品價格，但未公布調價
細節，稱「具體調價詳情以線上線下門店實際標價為準」。公告同時提到，相關門店在調價前、
即今年２月２５日前限購，每位顧客在老鋪黃金門店購買飾品類產品每日限一次，每次購買同款
產品不超過２件、購買總數量不超過５件。
　
　　國金證券在研報中指出，金價攀升刺激消費熱情，奢品調性支撐，旺季動銷表現亮麗。老鋪
黃金產品定價採用一口價模式，一般每年進行２次調價，相對金價變動具有一定滯後性，參考
２０２４年因金價上漲於３月和９月上調零售價格，上調幅度與金價漲幅基本一致，因此在金價
上漲、老鋪黃金即將調價前，消費者購買熱情將大幅釋放。
　
　　老鋪黃金還在昨日晚間發布截至２０２４年１２月３１日的全年業績盈利預告指，集團預計
２０２４年全年將實現淨利潤約１４億元人民幣至１５億元人民幣，預計同比增長約２３６％至
２６０％。
　
　　對於業績預增的原因，老鋪黃金表示，由於集團品牌影響力持續擴大形成的市場顯著優勢，
帶來存量店舖整體營收（包括渠道）的大幅增長；集團產品的持續優化、推新及迭代，促進了營
收的持續增長；以及對比２０２３年，公司新增門店７家、優化及擴容門店４家，產生增量營收
貢獻。
　
　　足金珠寶按加工技術可分為古法黃金珠寶、硬金珠寶及普通黃金珠寶。專注古法黃金的老鋪
黃金因旗下店舖均為自營門店，且多布局在重奢商場，也被稱為黃金界的「愛馬仕」。（ｓｌ）

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