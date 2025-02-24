  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

24/02/2025 08:02

《國企紅籌》青島港調整重組，只斥逾４６億人幣收購液體散貨資產

　　《經濟通通訊社２４日專訊》青島港（０６１９８）（滬：６０１２９８）公布，決定從上
交所撤回原重組方案申請文件，並擬將原重組方案調整為不再收購聯合管道５３﹒８８％股權及
港源管道５１％股權，同時保留以支付現金方式向控股股東山東港口集團全資附屬公司日照港集
團收購油品公司１００％股權及日照實華５０％股權，作價為約４６﹒２９億元（人民幣．下同
），將日照港集團旗下液體散貨碼頭資產注入該集團。
　
　　該集團指，調整鑒於原重組方案中的聯合管道和港源管道部分重要客戶的破產事項解決進展
不及預期等，分別與日照港集團及煙台港集團就原重組方案簽署終止協議。
　
　　該集團指，收購油品公司及日照實華交易獲賣方提供業績承諾。至於油品公司從事液體散貨
港口裝卸、罐區倉儲等業務，去年９個月純利９１２１萬元，而日照實華主要從事液體散貨港口
裝卸業務，去年９個月純利２﹒２億元。該集團指，交易是山東港口集團解決同業競爭問題，有
利於發揮相關業務協同效應，優化山東省港口資源配置，提高港口資源綜合利用能力，避免資源
浪費，減少同業競爭。（ｗｈ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

預算前瞻 | 樓市房策建議懶人包，放寬投資移民置業門檻提振樓...

21/02/2025 16:27

2025-26年度財政預算案

特馬發動「革命」，激進易起反噬？

21/02/2025 07:53

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處