《國企紅籌》青島港調整重組，只斥逾４６億人幣收購液體散貨資產

《經濟通通訊社２４日專訊》青島港（０６１９８）（滬：６０１２９８）公布，決定從上

交所撤回原重組方案申請文件，並擬將原重組方案調整為不再收購聯合管道５３﹒８８％股權及

港源管道５１％股權，同時保留以支付現金方式向控股股東山東港口集團全資附屬公司日照港集

團收購油品公司１００％股權及日照實華５０％股權，作價為約４６﹒２９億元（人民幣．下同

），將日照港集團旗下液體散貨碼頭資產注入該集團。



該集團指，調整鑒於原重組方案中的聯合管道和港源管道部分重要客戶的破產事項解決進展

不及預期等，分別與日照港集團及煙台港集團就原重組方案簽署終止協議。



該集團指，收購油品公司及日照實華交易獲賣方提供業績承諾。至於油品公司從事液體散貨

港口裝卸、罐區倉儲等業務，去年９個月純利９１２１萬元，而日照實華主要從事液體散貨港口

裝卸業務，去年９個月純利２﹒２億元。該集團指，交易是山東港口集團解決同業競爭問題，有

利於發揮相關業務協同效應，優化山東省港口資源配置，提高港口資源綜合利用能力，避免資源

浪費，減少同業競爭。（ｗｈ）

