【大國博弈】何立峰與美財長貝森特視頻通話，中方嚴正關切加關稅

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立

峰２１日晚間應約與美國財政部部長貝森特舉行視頻通話，雙方圍繞落實中美元首通話共識，就

中美經濟領域重要問題深入交換意見。雙方均認同中美經貿關係的重要性，雙方同意就彼此關心

的問題繼續保持溝通。中方就近期美對華加徵關稅等限制措施表達嚴正關切。



＊美方對中方的禁毒、貿易不平衡等表達嚴重關切＊



美國商務部稱，兩人就雙邊經濟關係交換意見。貝森特對中方的禁毒工作、不公平政策及貿

易不平衡表達嚴重關切，強調美國政府致力於奉行保護美國經濟、工人及國家安全的經貿政策。

貝森特與何立峰同意保持溝通。



美國總統特朗普在２月初對所有中國商品加徵了１０％的關稅，理由是中國未能遏制芬太尼

販運。北京對此作出反擊，針對一些美國進口商品，包括能源和農用設備，加徵最高１５％的定

向關稅，並對包括谷歌（Ｇｏｏｇｌｅ）在內的幾家公司發布了可能面臨制裁的通知。特朗普還

計劃對所有向美國進口商品徵稅的國家進一步加徵報復性的關稅。在選舉期間，特朗普曾警告要

對所有中國進口商品加徵６０％的關稅。

