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AH股新聞

24/02/2025 08:20

【大國博弈】商務部：特朗普加強限制中美投資，嚴重影響經貿合作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》美國總統特朗普上周五（２１日）簽署題
為「美國優先投資政策」的總統備忘錄，指示美國財政部限制中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮等「境
外敵對勢力」在美國的關鍵戰略項目進行投資，涵蓋尖端科技、關鍵資產和企業等，目標是維護
美國經濟和戰略安全。值得留意，備忘錄明確指出，其提到的中國不止大陸，還「包括香港特區
和澳門特區」。中國商務部發布回應稱，美方做法泛化國家安全概念，具有歧視性，是典型的非
市場做法，嚴重影響兩國企業正常經貿合作，中方將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衛自
身合法權益。
　
＊中方：進一步扭曲兩國投資往來，對美自身沒好處＊
　
　　中國商務部新聞發言人表示，在中國赴美投資方面，美針對中國投資加嚴安全審查，將嚴重
打擊中國企業對美投資信心。在美對華投資方面，美方將進一步採取更多限制措施，這是非常不
合理的。有關措施一旦落地，會進一步扭曲兩國投資往來，對美自身也沒有好處。很多美國商協
會和企業已經提出，美對華投資限制將導致美國企業將中國市場讓給其他競爭對手。中方敦促美
方遵守國際投資貿易規則，尊重市場經濟規律，停止將經貿問題政治化、武器化。中方將密切關
注美方動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。
　
＊美方備忘錄「境外敵對勢力」涵蓋港澳＊
　
　　美方這份總統備忘錄表明，要抵禦「境外敵對勢力」對美國構成的威脅，它們包括中國（涵
蓋香港和澳門）、古巴、伊朗、朝鮮、俄羅斯以及「委內瑞拉政客馬杜羅的政權」，指其以各種
方式，包括有系統地指使、促進投資美國企業和資產，從而獲取尖端技術、知識產權和戰略工業
優勢。
　
　　中國是這份備忘錄中最主要的指控對象，例如以明暗手段達至以上目標、透過第三國夥伴公
司或投資基金行事、涉華投資者針對美國戰略項目（包括頂尖科技、糧食供應、礦物、天然資源
和港口等）、利用美國資本去開發和現代化其軍事和情報及其他威脅美軍的安全設備、開發和部
署針對美國的軍民兩用技術以至大殺傷力的武器和先進常規武器。

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