【大國博弈】美國擬對中國船舶徵費，商務部：捍衛中方權益

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》美國貿易代表署日前宣布，就對中國海事

、物流、造船等領域採取限制措施，徵求公眾意見。在北京，商務部敦促美方尊重事實和多邊規

則，停止錯誤做法；中方將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。



中國商務部指，美方出於國內政治需要，濫用３０１調查手段，是對多邊貿易體制的進一步

破壞，批評美方提出的徵收港口費等擬議限制措施損人害己，不僅無法振興美國造船業，反而會

提高與美國相關航運路線運輸成本，增加美國內通脹壓力，降低美國商品全球競爭力，損害美國

港口、碼頭運營商和工人的利益，美國內對此也有很大反對聲音。有關國家和組織也對美方調查

表示反對和不滿。



中國商務部又指，中美雙方自去年３月以來，已就美國對華海事、物流和造船業相關調查，

開展多輪溝通。中方反覆申明對３０１調查看法，要求美方回歸理性客觀，停止將美國內產業發

展問題，甩鍋到中方頭上，但美方仍一意孤行，在錯誤的道路上越走越遠。



美國貿易代表署因應３０１調查報告，上星期五（２１日）建議對中國製造和營運的船舶徵

收新費用和實施限制，並要求推動由美國船隻運輸美國貨。署方邀請公眾在下月２４日的聽證會

前提交意見。

