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大國博弈
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AH股新聞

24/02/2025 08:36

【大國博弈】官媒：中美經濟高層溝通釋放三重訊號

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中國中美經貿中方牽頭人、國務院副總理
何立峰２１日應約與美國財政部部長貝森特舉行視頻通話。央視旗下「玉淵譚天」發文表示，這
是美國總統特朗普政府上任以來，中美經濟領域高層官員間進行的首次通話，中美經濟高層溝通
釋放了三重訊號。
　
　　文章指，第一重訊號是經貿關係很重要、得談。溝通中，雙方認同中美經貿關係的重要性。
中美擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友。中美經貿關係的本質是互利共贏
，對抗衝突不應是選擇。
　
　　第二重訊號是對於美對華關稅，嚴正關切。文章稱，在通話中，中方想必進一步闡明了原則
立場。美方後續如若還有其他行動，中方必定會採取堅決措施維護自身利益。後期如果中美開啟
正式談判，美方間歇性揮舞關稅棒仍是大概率事件。對於這些，中方心知肚明，淡然處之。還是
那句話，談，大門敞開。打，奉陪到底。
　
＊同意繼續溝通＊
　
　　第三重訊號為同意繼續溝通。據了解，近期，中國一些經貿部門的負責人也向美方新任經貿
高層官員發去了履新賀信，展現中方保持經貿部門間溝通管道的建設性態度，也得到美方的積極
回應。文章提及，中美經貿領域能談的話題很多，不僅有雙方的關切事項，還有兩國宏觀經濟溝
通協調、共同應對全球性挑戰等，雙方一直以來也透過Ｇ２０、ＡＰＥＣ財金渠道等多邊機制保
持密切溝通。這些對於兩國和世界都有重要意義。

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