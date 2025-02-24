  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2025-26年度財...
etnet專輯
AH股新聞

24/02/2025 09:51

【國務會議】李強：在電信教育醫療金融等領域研究推出新開放舉措

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國務院總理李強２１日主持召開國務院常
務會議，研究服務貿易和服務消費有關工作，會議指出，要著力創新提升服務貿易，全面實施跨
境服務貿易負面清單，主動對接國際高標準經貿規則，在電信、教育、文化、醫療、金融等領域
研究推出一批新的開放舉措。積極促進服務出口，提升中國服務企業國際市場開拓和國際化服務
能力。
　
　　會議指出，打造一批服務貿易綜合改革開放平台，拓展服務貿易、數字貿易多雙邊和區域合
作。要推動服務消費高質量發展，實施服務消費提質惠民行動，支持服務消費場景創新、業態融
合、產業集聚，完善文化旅游、餐飲住宿、養老托育、數字消費等領域標準。通過「對外開放」
、「對內放開」的辦法，綜合運用財政、稅收、金融等政策，充分利用市場力量，進一步增加優
質服務供給，更好滿足群眾多樣化服務消費需求。
　
＊審議通過《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》＊
　
　　審議通過《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》。會議指出，當前中國新能源
汽車動力電池已進入規模化退役階段，全面提升動力電池回收利用能力水平尤為重要。要強化全
鏈條管理，著力打通堵點卡點，構建規范、安全、高效的回收利用體系，運用數字化技術加強動
力電池全生命周期流向監測，實現生產、銷售、拆解、利用全程可追溯。要用法治化手段規范回
收利用，制定完善相關行政法規，加強監督管理。要加快制定修訂動力電池綠色設計、產品碳足
跡核算等相關標準，以標準引領帶動回收利用。
　
　　會議聽取２０２４年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協提案工作情況匯報。國務
院部門去年承辦的建議提案已全部按時辦結，推動解決了一批關系改革發展和群眾切身利益的重
點難點問題。要繼續高質量做好今年建議提案辦理工作，加強與代表委員溝通，堅持同題共答、
同向發力，進一步破解難題、凝聚共識，以高質量建議提案辦理助力高質量發展。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

日圓急升後，考驗日本貨幣政策

23/02/2025 14:03

貨幣攻略

預算前瞻 | 樓市房策建議懶人包，放寬投資移民置業門檻提振樓...

21/02/2025 16:27

2025-26年度財政預算案

特馬發動「革命」，激進易起反噬？

21/02/2025 07:53

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處