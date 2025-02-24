【國務會議】李強：在電信教育醫療金融等領域研究推出新開放舉措

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國務院總理李強２１日主持召開國務院常

務會議，研究服務貿易和服務消費有關工作，會議指出，要著力創新提升服務貿易，全面實施跨

境服務貿易負面清單，主動對接國際高標準經貿規則，在電信、教育、文化、醫療、金融等領域

研究推出一批新的開放舉措。積極促進服務出口，提升中國服務企業國際市場開拓和國際化服務

能力。



會議指出，打造一批服務貿易綜合改革開放平台，拓展服務貿易、數字貿易多雙邊和區域合

作。要推動服務消費高質量發展，實施服務消費提質惠民行動，支持服務消費場景創新、業態融

合、產業集聚，完善文化旅游、餐飲住宿、養老托育、數字消費等領域標準。通過「對外開放」

、「對內放開」的辦法，綜合運用財政、稅收、金融等政策，充分利用市場力量，進一步增加優

質服務供給，更好滿足群眾多樣化服務消費需求。



＊審議通過《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》＊



審議通過《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》。會議指出，當前中國新能源

汽車動力電池已進入規模化退役階段，全面提升動力電池回收利用能力水平尤為重要。要強化全

鏈條管理，著力打通堵點卡點，構建規范、安全、高效的回收利用體系，運用數字化技術加強動

力電池全生命周期流向監測，實現生產、銷售、拆解、利用全程可追溯。要用法治化手段規范回

收利用，制定完善相關行政法規，加強監督管理。要加快制定修訂動力電池綠色設計、產品碳足

跡核算等相關標準，以標準引領帶動回收利用。



會議聽取２０２４年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協提案工作情況匯報。國務

院部門去年承辦的建議提案已全部按時辦結，推動解決了一批關系改革發展和群眾切身利益的重

點難點問題。要繼續高質量做好今年建議提案辦理工作，加強與代表委員溝通，堅持同題共答、

同向發力，進一步破解難題、凝聚共識，以高質量建議提案辦理助力高質量發展。

