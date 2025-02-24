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AH股新聞

24/02/2025 09:52

【挺民企】中證監：做好民企股債融資支持，加快培育耐心資本

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中國證監會黨委書記、主席吳清主持召開
黨委會，傳達學習習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話精神，研究部署貫徹落實工作。
會議強調，要結合資本市場實際，扎扎實實落實促進民營經濟發展各項政策措施。要做好民營企
業股債融資支持，以服務新質生產力發展為著力點，抓好「科創板八條」、「併購六條」、資本
市場做好「金融五篇大文章」實施意見等政策落實落地，完善多層次市場體系，加快培育耐心資
本，吸引更多優秀民營企業借助資本市場發展壯大。
　
　　會議指出，資本市場是促進民營經濟發展壯大的重要平台，目前Ａ股近２╱３的上市公司是
民營企業，科創板、創業板、北交所約八成公司是民企，新三板約九成是民企，民企再融資、並
購重組家數約占全市場的七成。
　
　　要積極助力民營企業破解發展難題，配合有關部門化解拖欠民營上市公司賬款問題，統籌做
好房地產企業融資支持和債券違約風險防控，會同相關方面穩妥處置民營上市公司退市風險，完
善市場化重整機制，推出更多典型案例。要持續推動上市公司走訪工作走深走實，及時回應關心
關切，幫助解決實際困難，著力構建親清政商關系，支持各類所有制經濟依法平等使用生產要素
，嚴格規范涉企行政檢查，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益，進一步助力優化民營
經濟發展環境。

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