【大國博弈】中國貿促會：反對美方阻礙兩國業界經貿往來

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中國貿促會新聞發言人就美發布「美國第

一」投資政策備忘錄答記者問時表示，中國工商界堅決反對美方一再泛化國家安全概念、不斷阻

礙兩國業界經貿往來。



發言人表示，美方一方面通過投資安全審查等手段，限制中國企業對美國技術、關鍵基礎設

施、醫療、農業、能源、原材料等領域投資；另一方面通過經濟制裁、財務審計等方式，進一步

擴大對華投資限制的行業範圍、投資類型、資金來源等。有關措施一旦落地實施，將嚴重影響企

業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定。



這名發言人說，「我們敦促美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，厘清經貿領域國家安全

邊界，取消中美雙向投資限制，為兩國工商界開展互利共贏合作創造良好環境。」



美國總統特朗普上周五（２１日）簽署題為「美國優先投資政策」的總統備忘錄，指示美國

財政部限制中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮等「境外敵對勢力」在美國的關鍵戰略項目進行投資，涵

蓋尖端科技、關鍵資產和企業等，目標是維護美國經濟和戰略安全。值得留意，備忘錄明確指出

，其提到的中國不止大陸，還「包括香港特區和澳門特區」。

