【兩會在即】民營經濟促進法草案二審稿增加規定定期報告發展情況

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》十四屆全國人大常委會第十四次會議今日

上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，委員長趙樂際主持。會議聽取了全國人大憲法和法

律委員會主任委員信春鷹作的關於民營經濟促進法草案修改情況的匯報。



會議指出，草案二審稿進一步體現黨中央關於構建高水平社會主義市場經濟體制、優化民營

經濟發展環境等要求；增加規定國務院和縣級以上地方人民政府定期向本級人大常委會報告促進

民營經濟發展情況；進一步充實完善法治保障相關內容；增加相關規定發揮行業協會商會在促進

民營經濟發展中的作用等。



＊提請審議民用航空法修訂草案的議案＊



為維護國家的領空主權和民用航空權利，保障民用航空活動安全、有序進行，保護民用航空

活動當事人各方的合法權益，促進民用航空事業高質量發展，國務院提出了關於提請審議民用航

空法修訂草案的議案。受國務院委托，交通運輸部部長劉偉作了說明。



這次常委會會議的一項重要任務是為召開十四屆全國人大三次會議作准備。會議審議了全國

人大常委會工作報告稿，審議了委員長會議關於提請審議十四屆全國人大三次會議議程草案、主

席團和秘書長名單草案、列席人員名單草案等議案。



會議聽取了全國人大常委會代表資格審查委員會主任委員楊曉超作的關於個別代表的代表資

格的報告。

