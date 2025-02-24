《駐滬專電》上海蛇年首輪土拍全部溢價成交，總額達１５９億元

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海市２０２５年第一批次商品住宅用地

出讓交易活動於上周四（２０日）完成，共出讓４幅土地，土地總面積約９﹒５９公頃，規劃建

築總面積約２２﹒７２萬平方米，掛牌起始總價約１１９﹒２４億元（人民幣．下同），成交總

價約１５９﹒２６億元。



此次四幅土地全部溢價成交，其中虹口地塊由新加坡房企慶隆集團聯手央企中國金茂

（００８１７）以８９﹒６４億元拍得，溢價率高達３８﹒２１％，折合樓面地價約１１﹒７５

萬元╱平方米。



另外三幅地塊分別是浦東新楊思地塊，成交溢價率達到３３﹒３８％，由華潤越秀聯合體摘

得；奉賢新城商住地塊成交溢價率１６﹒５４％，由龍湖（００９６０）競得；松江新城地塊成

交溢價率１３﹒９８％，由金地集團（滬：６００３８３）競得。



業內人士指，按照行業慣例，每年一、二季度均是房企補倉高峰期。按照現階段銷售水平，

開發商此時拿地，年內基本可以實現銷售回款。不過，此次出讓的四宗地塊均有溢價，後續將考

驗開發商的操盤水平。正常情況下，這些地塊的銷售利潤率大約可達６％至７％。（ｌｃ）

