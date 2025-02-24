《中國房產》興業銀行深圳分行擬６６億人幣購置恒大舊地

《經濟通通訊社２４日專訊》興業銀行（滬：６０１１６６）日前公告稱，深圳分行擬在深

圳市南山區地塊項目購置部分物業，購置價不超過６６億元（人民幣．下同）；該行已與該項目

開發建設單位－－深圳市安和一號房地產開發有限公司達成初步交易意向。而據《財新》報道，

這一地塊原本是恒大集團意欲打造的深圳地標性建築。２０１７年１２月，恒大以底價

５５﹒５２億元拿下後，原計劃２０２４年竣工，打造為恒大深圳新總部大樓。然而，２０２１

年９月項目停工；２０２２年１１月恒大集團以掛牌方式公開轉讓該地塊使用權，深圳安和一號

以近７５﹒４３億元的價格成功競得該項目，項目名稱更改為「深圳灣超級總部Ｂ塔」。



興業銀行稱，擬購該項目部分物業位於建築物底層商業及中高層寫字樓，用於深圳分行及集

團內各子公司運營管理使用。此舉將進一步強化落實該行在粵港澳大灣區戰略布局，有利於提高

全集團在深圳地區的業務發展協同效率，滿足業務經營需要，該事項對公司正常經營活動和財務

狀況不構成重大影響。



深圳安和一號是深圳市屬國有企業－－深圳市安居建業投資運營有限公司的附屬公司，為該

項目的開發建設單位。此前，深圳安和一號經批准，在該地塊投資建設項目商品房，土地用途為

商業服務業用地，地上層數為８２層，地下層數為８層。目前，該物業尚處於開發階段，預計將

於２０２９年竣工。（ｌｃ）

