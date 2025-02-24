《國企紅籌》中國鋁業（２６００）史志榮請辭董事長、執董等職務

《經濟通通訊社２４日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）宣布，今收到

史志榮書面辭呈，指其因工作需要提請辭去公司董事長、執行董事、董事會換屆提名委員會委員

及發展規劃委員會主任委員職務，即日生效。（ｒｈ）

