《國企紅籌》中國鋁業（２６００）史志榮請辭董事長、執董等職務

《經濟通通訊社２４日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）宣布，今收到
史志榮書面辭呈，指其因工作需要提請辭去公司董事長、執行董事、董事會換屆提名委員會委員
及發展規劃委員會主任委員職務，即日生效。（ｒｈ）
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24/02/2025 17:50
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