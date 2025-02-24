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AH股新聞

24/02/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：上交所啟動百家民營企業大調研

　　《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
２０２５年中央一號文件發布
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
黨的十八大以來第１３個指導「三農」工作的中央一號文件２３日由新華社受權發布，提出進一
步深化農村改革，扎實推進鄉村全面振興。
　
多領域數據向好，折射經濟平穩開局暖意濃
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２５年開年以來，從客流、物流穩步增長到「以舊換新」火爆、文旅消費升溫，再到資金活
水湧動，多個領域數據向好，有些細分領域數據甚至創出新高。
　
２０２５年春運多項指標創歷史新高
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２５年春運於２月２２日結束。２月２３日，交通運輸部發布數據顯示，春運４０天（１月
１４日至２月２２日），全社會跨區域人員流動量９０﹒２億人次，比２０２４年同期增長
７﹒１％；其中，鐵路客貨運量、民航旅客運輸量和航班數量均創春運同期歷史新高。
　
　
《上海證券報》
　
２０２５年中央一號文件發布
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
黨的十八大以來第１３個指導「三農」工作的中央一號文件２３日由新華社受權發布，提出進一
步深化農村改革，扎實推進鄉村全面振興。
　
上交所啟動百家民營企業大調研
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上交所計畫在３月底前走訪百家滬市民營企業，深入一線問計問需，將政策從紙面落實到「生產
線」，切實把思路和方法聚焦到做好民營經濟工作的總體要求上來。
　
上海引領開源潮流，探索ＡＩ無限可能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２月２１日至２３日，２０２５全球開發者先鋒大會（ＧＤＣ）在上海舉行，會場內外活動精彩
紛呈，覆蓋了當下科技行業的最前沿進展。上海正以開放的姿態和創新的生態，為開發者們提供
廣闊的舞台。
　
　
《證券時報》
　
２０２５年中央一號文件發布，因地制宜發展農業新質生產力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
黨的十八大以來第１３個指導「三農」工作的中央一號文件２３日發布。《中共中央、國務院關
於進一步深化農村改革，扎實推進鄉村全面振興的意見》提出，以改革開放和科技創新為動力，
鞏固和完善農村基本經營制度，深入學習運用「千萬工程」經驗，確保國家糧食安全，確保不發
生規模性返貧致貧，提升鄉村產業發展水平、鄉村建設水平、鄉村治理水平。
　
今年經濟增速預期設在５％左右
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
專家認為，聚焦發展主要預期目標，２０２５年全年中國經濟增速或設定為５％左右，ＣＰＩ增
速目標可考慮從過去多年的３％調整為２％，但應更具剛性。同時，今年國際收支有望保持基本
平衡，隨著跨境投融資便利化水平進一步提升，２０２５年全球資本重估中國科技，可能引導更
多的全球資金流入中國。
　
深圳持續優化科技創新生態和人才發展環境
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
深圳市政府新聞辦２３日召開「打造最好科技創新生態和人才發展環境」主題新聞發布會。會上
披露，深圳將出台實施新一輪支持發展瞪羚企業、獨角獸企業的政策文件，促進企業加快發展壯
大；進一步健全促進科技創新的多層次金融服務體系，引導銀行業加強科技信貸支持，保險業積
極發展智能駕駛、無人機等科技保險產品，證券業加大企業上市、再融資、併購等支持，近期將
出台促進風投創投高質量發展政策文件，引導創投機構投早投小投長期投硬科技。（ｌｃ）

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