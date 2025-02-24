《神州經脈》美嚴查中國投資，華為小米預告新品，滬指跌人幣漲

《神州經脈》中美貿易戰沒有放緩跡象，中美經濟高層溝通的同日，美國總統特朗普簽署「

美國優先投資政策」總統備忘錄，指示美國財政部限制中國、俄羅斯等「境外敵對勢力」在美國

的關鍵戰略項目進行投資，涵蓋尖端科技、關鍵資產和企業等；與此同時，美國貿易代表署亦宣

布，對中國航運公司和中國建造船舶掛靠美國港口收取費用，並促進美國「國貨國運」。消息影

響船舶、航運股下跌，ＡＩ股亦見回吐。



滬深市場今日（２４日）表現平淡，惟成交量仍放量，兩市成交２﹒０８萬億元（人民幣．

下同），較上日的２﹒１９萬億元逾兩個月多，僅減少５％。滬綜指收跌０﹒１８％，深成指跌

０﹒０８％，科創５０指數升０﹒４８％，續創２０２３年４月２６日以來新高。



人民幣內外部環境改善，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２４８４，較上

個交易日４時３０分收盤價升７０點子，三連升，創１月２４日以來一個月新高，全日在

７﹒２２７８至７﹒２５１７之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７１７，較上個交

易日跌２１點子，創２月１３日以來逾一周新低，和市場預測偏離擴至逾７５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ ２０２５年中央一號文件《中共中央、國務院關於進一步深化農村改革，扎實推進鄉村全

面振興的意見》發布，首次提出要「發展農業新質生產力」，指「科技要打頭陣」，並強調要瞄

準加快突破關鍵核心技術、深入實施種業振興行動、加快攻克一批突破性品種、加快國產先進適

用農機裝備等研發應用，以及支持發展智能農業，拓展人工智能、數據、低空等技術應用場景等

，作為發展農業新質生產力的突破口。



２﹒ 阿里巴巴集團ＣＥＯ吳泳銘今日宣布，未來三年，阿里將投入超過３８００億元用於建設

雲和ＡＩ硬件基礎設施，總額超過去十年總和，並創中國民營企業在雲和ＡＩ硬件基礎設施建設

領域歷來最大規模投資紀錄。



３﹒ 比亞迪將攜手大疆，於３月２日１９時３０分在深圳全球總部舉辦比亞迪智能車載無人機

系統發布會。早前有報道指，比亞迪攜手大疆打造了全球首個整車集成的車載無人機，首創一體

化車規級無人機庫，支持智能收納、自動換電和充電管理，真正做到一鍵起飛降落，配合業內領

先的無人機傳感鏈，實現高清高幀率低延遲圖傳。



４﹒ 中美經濟高層溝通當日（２１日），美國發布「美國優先投資政策」備忘錄，加嚴對中國

赴美投資的安全審查，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方對此強烈不滿，

堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。林劍表示，美國加嚴對中國赴美投資的安全審查，嚴重打擊

中國企業對美的投資信心，破壞的是美國自己的營商環境；美國將中國企業和中國市場拒之門外

，最終損害的是美國自身的經濟利益和國際信譽。



５﹒ 華為常務董事、終端ＢＧ董事長、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東今日在微博發視頻

，預告華為將在３月發布一款「別人想不到的」產品，指該款產品將是第一款為原生鴻蒙而生的

「新形態手機」，硬件、軟件、生態全部突破，並透露騰訊、字節、阿里、美團等生態夥伴正在

全力衝刺，優化應用體驗。



６﹒ 小米創辦人兼ＣＥＯ雷軍今早在微博宣布，２月２７日（周四）晚上７時發布小米創業

１５年以來最高端的兩款產品－－小米ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ和小米１５ Ｕｌｔｒａ，並指這是

「小米最近５年高端探索的答卷之作，也是小米向超高端進發的開始」。



７﹒ 據英國《金融時報》引述消息人士報道，中國快時尚服裝銷售平台Ｓｈｅｉｎ內部估計，

去年盈利下跌４０％至１０億美元，預料對該公司計劃在英國進行首次公開招股（ＩＰＯ）上市

帶來新的壓力；收入則上升１９％至３８０億美元。Ｓｈｅｉｎ未在招股書內提及利潤預測，集

團於２０２３年向投資者展示的推介，曾提到估計２０２４年盈利為４８億元，收入為４５０億

元。



８﹒ 國家新聞出版署公布２月份國產網絡遊戲審批信息，本月共有１１３款國產及進口網絡遊

戲獲得批准。其中，１１０款為國產新遊戲版號，３款為進口網絡遊戲版號，涉及多家上市公司

的新遊戲，如網易的《靈獸大冒險》，中國移動旗下咪咕互娛的《小小花園》、《新凡人修仙傳

２》及《一波超人２》，禪遊科技的《球出沒》，吉比特旗下雷霆遊戲的《累趴俠》及《亂世仙

統》，以及愷英網絡《三國特攻隊》等。（ｓｌ）

