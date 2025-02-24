《鍾之日記》阿里ＡＩ大手筆，蜜雪冰城受熱捧

《鍾之日記》２月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美貿易戰沒有放緩跡象，在中國國務院副總理何立峰上周五（２１日）晚間應約與美國財

政部部長貝森特舉行視頻通話的同日，美國總統特朗普簽署「美國優先投資政策」總統備忘錄，

指示美國財政部限制中國、俄羅斯等「境外敵對勢力」在美國的關鍵戰略項目進行投資，涵蓋尖

端科技、關鍵資產和企業等。值得留意，備忘錄明確指出，其提到的中國不止大陸，還「包括香

港特區和澳門特區」。與此同時，美國貿易代表署亦宣布，對中國航運公司和中國建造船舶掛靠

美國港口收取費用，並促進美國「國貨國運」。中國商務部、外交部均指美方一再泛化國家安全

概念、不斷阻礙兩國業界經貿往來，對此強烈不滿，堅決反對，中方將密切關注美方動向，並採

取必要手段捍衛自身合法權益。



＊恒指午後轉跌收場，滬指小跌成交大＊



美股上周五大跌，香江魚缸今日走勢反覆。恒指低開後，一度轉升２１０點，高見

２３６８８點，惟午後轉跌，收跌１３６點，報２３３４１點，成交３５６０﹒３億元。



滬深市場今日表現平淡，惟成交量仍放量，兩市成交２﹒０８萬億元人民幣，較上日的

２﹒１９萬億元逾兩個月多，僅減少５％。滬綜指收跌０﹒１８％，深成指跌０﹒０８％，科創

５０指數升０﹒４８％，續創２０２３年４月２６日以來新高。



阿里巴巴（０９９８８）宣布，未來三年，阿里將投入超過３８００億元人民幣，用於建設

雲和ＡＩ硬件基礎設施，總額超過去十年總和。這也創下中國民營企業在雲和ＡＩ硬件基礎設施

建設領域有史以來最大規模投資紀錄。阿里創新高１４０﹒９元後回落，收跌２％，報

１３５﹒７元。



蜜雪冰城母企蜜雪集團（０２０９７）招股，引發資金追捧，目前僅券商孖展部分已錄得

８３９３億元孖展，以公開發售額３﹒４５億元計，超購２４３１倍。蜜雪集團於２月２１至

２６日招股，計劃發行１７０６萬股，１０％在香港公開發售，招股價為２０２﹒５元，集資

３４﹒５億元，每手１００股，一手入場費２０４５４﹒２元。蜜雪集團將於３月３日掛牌，美

銀證券、高盛及瑞银為聯席保薦人。



＊美國提議「國貨國運」，航運股受壓＊



在對中國海事、物流及造船等領域採取３０１調查後，美國近期提出擬議對中國相關行業的

限制措施。美國貿易代表（ＵＳＴＲ）最新宣布，在本次３０１條款調查中發現，中國的主導地

位目標不合理，給美國商業帶來負擔或限制，該行動旨在消除中國在相關領域的主導地位的行為

、政策和做法。ＵＳＴＲ建議，對中國航運公司和中國建造船舶掛靠美國港口收取費用，並促進

美國「國貨國運」。對於中國航運公司經營的船舶，ＵＳＴＲ擬議每次進入美國港口收取最高

１００萬美元額外費用，或按船舶載重噸以每淨噸１０００美元收費。



消息對船舶、航運股帶來影響，中遠海控（０１９１９）大跌４﹒５％，東方海外出

００３１６）挫３％，中船防務（００３１７）跌０﹒９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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