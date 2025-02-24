  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2025-26年度財...
etnet專輯
AH股新聞

24/02/2025 11:42

《Ａ股焦點》深鐵集團再借４２億助償債，萬科Ａ半日漲近３％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》截至今日中午收盤，Ａ股房地產板塊領漲行業板塊，首開股份
（滬：６００３７６）領漲，揚逾８％；新城控股（滬：６０１１５５）、濱江集團
（深：００２２４４）升逾５％；我愛我家（深：０００５６０）漲超４％，招商蛇口
（深：００１９７９）、榮盛發展（深：００２１４６）等升近３％。萬科Ａ
（深：０００００２）升２﹒８９％，報７﹒８４元（人民幣．下同）。
　
　　萬科Ａ上周五（２１日）發布《關於深鐵集團向公司提供股東借款暨關聯交易的公告》，第
一大股東深鐵集團擬向萬科提供股東借款，借款金額為４２億元，用於萬科償還公司到期公開債
務。
　
　　此前２月１０日，萬科發布公告稱，其第一大股東深鐵集團擬向公司提供金額為２８億元的
股東借款，專項用於償還萬科在公開市場發行的到期債券本金與利息。至此，深鐵集團已合計向
萬科提供７０億元股東借款用於歸還公開市場債券。
　
　　據悉，從去年以來，深鐵集團已藉由大宗交易、不動產投資信託、股東借款等多種方式持續
支持萬科集團。加上１０日、２１日兩筆借款，２０２４年以來，深鐵集團為了救萬科，已經提
供了約７０億元資金。（ｊｑ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

日圓急升後，考驗日本貨幣政策

23/02/2025 14:03

大國博弈

預算前瞻 | 樓市房策建議懶人包，放寬投資移民置業門檻提振樓...

21/02/2025 16:27

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處