《Ａ股焦點》深鐵集團再借４２億助償債，萬科Ａ半日漲近３％

《經濟通通訊社２４日專訊》截至今日中午收盤，Ａ股房地產板塊領漲行業板塊，首開股份

（滬：６００３７６）領漲，揚逾８％；新城控股（滬：６０１１５５）、濱江集團

（深：００２２４４）升逾５％；我愛我家（深：０００５６０）漲超４％，招商蛇口

（深：００１９７９）、榮盛發展（深：００２１４６）等升近３％。萬科Ａ

（深：０００００２）升２﹒８９％，報７﹒８４元（人民幣．下同）。



萬科Ａ上周五（２１日）發布《關於深鐵集團向公司提供股東借款暨關聯交易的公告》，第

一大股東深鐵集團擬向萬科提供股東借款，借款金額為４２億元，用於萬科償還公司到期公開債

務。



此前２月１０日，萬科發布公告稱，其第一大股東深鐵集團擬向公司提供金額為２８億元的

股東借款，專項用於償還萬科在公開市場發行的到期債券本金與利息。至此，深鐵集團已合計向

萬科提供７０億元股東借款用於歸還公開市場債券。



據悉，從去年以來，深鐵集團已藉由大宗交易、不動產投資信託、股東借款等多種方式持續

支持萬科集團。加上１０日、２１日兩筆借款，２０２４年以來，深鐵集團為了救萬科，已經提

供了約７０億元資金。（ｊｑ）

