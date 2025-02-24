《中國要聞》中央一號文件發布，首次提出發展農業新質生產力

《經濟通通訊社２４日專訊》２０２５年中央一號文件《中共中央、國務院關於進一步深化

農村改革，扎實推進鄉村全面振興的意見》發布，首次提出要「發展農業新質生產力」。文件提

出，要推動農機裝備高質量發展，加快國產先進適用農機裝備等研發應用，推進老舊農機報廢更

新。支持發展智慧農業，拓展人工智能、數據、低空等技術應用場景。



文件指出，以科技創新引領先進生產要素集聚，因地制宜發展農業新質生產力，是當前抓好

「三農」工作的關鍵之舉，也是實現從農業大國邁向農業強國的必答題。



《新華社》發文稱，農業新質生產力，科技要打頭陣。去年，內地糧食產量首次突破１﹒４

萬億斤，農業綜合生產能力不斷提升，其中，單產提升對增產的貢獻率達到八成，科技功不可沒

。



文件提出，要「瞄準加快突破關鍵核心技術」、「深入實施種業振興行動」、「加快攻克一

批突破性品種」、「加快國產先進適用農機裝備等研發應用」、「支持發展智能農業，拓展人工

智能、數據、低空等技術應用場景」，都瞄向發展農業新質生產力的突破口。



同時，要節水農業、旱作農業、糧食機收減損、適度加工和科學存儲等科技發展，將推動農

業在集約節約利用上邁出更新步伐；加強農用地土壤重金屬污染溯源和整治，從源頭上強化食品

安全和農產品質量安全，將為民眾帶來更綠色更健康的食品。（ｌｃ）

