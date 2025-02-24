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AH股新聞

24/02/2025 08:53

《中國要聞》中央一號文件發布，首次提出發展農業新質生產力

　　《經濟通通訊社２４日專訊》２０２５年中央一號文件《中共中央、國務院關於進一步深化
農村改革，扎實推進鄉村全面振興的意見》發布，首次提出要「發展農業新質生產力」。文件提
出，要推動農機裝備高質量發展，加快國產先進適用農機裝備等研發應用，推進老舊農機報廢更
新。支持發展智慧農業，拓展人工智能、數據、低空等技術應用場景。
　
　　文件指出，以科技創新引領先進生產要素集聚，因地制宜發展農業新質生產力，是當前抓好
「三農」工作的關鍵之舉，也是實現從農業大國邁向農業強國的必答題。
　
　　《新華社》發文稱，農業新質生產力，科技要打頭陣。去年，內地糧食產量首次突破１﹒４
萬億斤，農業綜合生產能力不斷提升，其中，單產提升對增產的貢獻率達到八成，科技功不可沒

　
　　文件提出，要「瞄準加快突破關鍵核心技術」、「深入實施種業振興行動」、「加快攻克一
批突破性品種」、「加快國產先進適用農機裝備等研發應用」、「支持發展智能農業，拓展人工
智能、數據、低空等技術應用場景」，都瞄向發展農業新質生產力的突破口。
　
　　同時，要節水農業、旱作農業、糧食機收減損、適度加工和科學存儲等科技發展，將推動農
業在集約節約利用上邁出更新步伐；加強農用地土壤重金屬污染溯源和整治，從源頭上強化食品
安全和農產品質量安全，將為民眾帶來更綠色更健康的食品。（ｌｃ）

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