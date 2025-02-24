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AH股新聞

24/02/2025 16:57

《神州金融》吳清：支持具新產業新技術新業態優質企業融資

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國證監會主席吳清在工信部旗下《新型工業化》月刊發表題
為《充分發揮資本市場功能　更好服務新型工業化》的文章稱，指資本市場加大力度培育壯大科
技領軍企業和鏈主型龍頭企業，對於加快推動新型工業化具有綱舉目張的功效，也是優化上市公
司結構和增強市場吸引力的有效途徑。數字化轉型、智能化改造、綠色化發展是新型工業化的重
要特徵，也是新發展理念的重要體現。資本市場將繼續做好「數字金融、綠色金融、科技金融」
大文章，支持具有新產業新技術新業態的優質企業融資，堅決遏制「兩高」項目盲目發展。
　
＊優先支持開展關鍵核心技術攻關科企股債融資、併購重組＊
　
　　文章強調，中證監將進一步強化資本市場在推動新型工業化中的擔當作為。下一步，中證監
會進一步提升多層次資本市場的服務覆蓋面和精準度，深入研究相關企業的特點、發展規律及其
在投融資、激勵約束、公司治理等方面的需求，有針對性地豐富資本市場的工具、產品和服務；
健全多層次資本市場體系，發揮股債期市場協同效應；優先支持開展關鍵核心技術攻關的科技型
企業股債融資、併購重組，提升服務新質生產力發展質效等。
　
　　同時，持續完善資本市場制度，增強對新質生產力的包容性適配性；支持上市公司通過併購
重組轉型升級。促進長期資金入市、壯大耐心資本，繼續積極創造條件吸引更多中長期資金進入
資本市場，推動形成「長錢長投」的制度環境，穩步提高中長期資金投資Ａ股規模和比例，改善
資本市場資金供給與結構。
　
＊嚴懲財務造假、欺詐發行、操縱市場等違法違規行為＊
　
　　此外，還要持續改善資本市場生態。落實監管要「長牙帶刺」、有稜有角的要求，嚴懲財務
造假、欺詐發行、操縱市場、違規減持等各類違法違規行為，切實維護市場「三公」，促進強本
強基。同時，鼓勵踐行「五要五不」的中國特色金融文化，督促上市公司、行業機構等堅守法治
誠信、契約精神，履行信義義務和受托責任，涵養「尊重投資者、回報投資者」的股權文化，為
資本市場平穩健康發展創造優良「軟環境」。（ｓｌ）

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