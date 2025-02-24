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AH股新聞

24/02/2025 15:33

小米周四晚發布最高端產品ＳＵ７　Ｕｌｔｒａ及１５　Ｕｌｔｒａ

　　《經濟通通訊社２４日專訊》小米（０１８１０）創辦人兼ＣＥＯ雷軍今早在微博宣布，２
月２７日（周四）晚上７時發布小米創業１５年以來最高端的兩款產品－－小米ＳＵ７　
Ｕｌｔｒａ和小米１５　Ｕｌｔｒａ，並指這是「小米最近５年高端探索的答卷之作，也是小米
向超高端進發的開始」。
　
　　雷軍隨後陸續發文介紹，小米與徠卡聯合研發的小米１５　Ｕｌｔｒａ是「巔峰影像科技旗
艦」，搭載小米全部最先進的科技成果，擁有令人歎為觀止的光學影像實力，「強大、優雅、專
業、智能集於一身」；機身有經典黑、白兩色，配以紅色的大師鏡頭環，還有經典黑銀拼色機身
版本，綴以高級荔枝皮紋理，「靈感來源於１００年來最偉大的相機設計」。
　
　　雷軍還轉發了知名數碼博主曾子言關於小米１５　Ｕｌｔｒａ的微博發文指，今年是徠卡首
批　３５ｍｍ相機問世１００周年，小米１５　Ｕｌｔｒａ以獨特雙拼色設計致敬傳奇徠卡相機
；而１５　Ｕｌｔｒａ代號「夜神」，採用全新徠卡超純光學系統，「影像實力自然不必多說…
…配置拉滿的同時，聽說供應鏈和研發成本有所增加，漲價是必然的。我覺得７０００（人民幣
）以內都可以接受」。
　
　　至於小米ＳＵ７　Ｕｌｔｒａ，此前雷軍曾發文介紹，「『性能比肩保時捷、科技緊追特斯
拉、豪華媲美ＢＢＡ（平治、寶馬、奧迪）』，這就是小米ＳＵ７　Ｕｌｔｒａ的目標」、「小
米ＳＵ７　Ｕｌｔｒａ以２分９秒９４４創紀錄的圈速，成為上賽最速的量產車」。雷軍還將小
米ＳＵ７　Ｕｌｔｒａ定位為「新豪車」，稱小米汽車團隊從一開始就渴望做一台「設計豪華、
科技豪華、運動豪華，都做到極高水準的開創之作」。（ｓｌ）

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