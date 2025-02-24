小米周四晚發布最高端產品ＳＵ７　Ｕｌｔｒａ及１５　Ｕｌｔｒａ

《經濟通通訊社２４日專訊》小米（０１８１０）創辦人兼ＣＥＯ雷軍今早在微博宣布，２

月２７日（周四）晚上７時發布小米創業１５年以來最高端的兩款產品－－小米ＳＵ７

Ｕｌｔｒａ和小米１５ Ｕｌｔｒａ，並指這是「小米最近５年高端探索的答卷之作，也是小米

向超高端進發的開始」。



雷軍隨後陸續發文介紹，小米與徠卡聯合研發的小米１５ Ｕｌｔｒａ是「巔峰影像科技旗

艦」，搭載小米全部最先進的科技成果，擁有令人歎為觀止的光學影像實力，「強大、優雅、專

業、智能集於一身」；機身有經典黑、白兩色，配以紅色的大師鏡頭環，還有經典黑銀拼色機身

版本，綴以高級荔枝皮紋理，「靈感來源於１００年來最偉大的相機設計」。



雷軍還轉發了知名數碼博主曾子言關於小米１５ Ｕｌｔｒａ的微博發文指，今年是徠卡首

批 ３５ｍｍ相機問世１００周年，小米１５ Ｕｌｔｒａ以獨特雙拼色設計致敬傳奇徠卡相機

；而１５ Ｕｌｔｒａ代號「夜神」，採用全新徠卡超純光學系統，「影像實力自然不必多說…

…配置拉滿的同時，聽說供應鏈和研發成本有所增加，漲價是必然的。我覺得７０００（人民幣

）以內都可以接受」。



至於小米ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ，此前雷軍曾發文介紹，「『性能比肩保時捷、科技緊追特斯

拉、豪華媲美ＢＢＡ（平治、寶馬、奧迪）』，這就是小米ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ的目標」、「小

米ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ以２分９秒９４４創紀錄的圈速，成為上賽最速的量產車」。雷軍還將小

米ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ定位為「新豪車」，稱小米汽車團隊從一開始就渴望做一台「設計豪華、

科技豪華、運動豪華，都做到極高水準的開創之作」。（ｓｌ）

