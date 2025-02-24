【兩會在即】政協委員陳松蹊：建議取消生育數量限制，降結婚年齡

《經濟通通訊社２４日專訊》２０２５年全國兩會召開前夕，據《２１世紀經濟報道》從全

國政協委員、中國科學院院士陳松蹊獲得其今年全國兩會的提案，其中一份是《關於放寬人口生

育約束、構建婚育激勵體系的提案》。



為避免超低生育模式發生，減緩中國人口將面臨的嚴重結構失衡，陳松蹊團隊提出如下建議

：修改人口與計劃生育法，取消對家庭生育數量的限制。２０２１年修訂的《中華人民共和國人

口與計劃生育法》僅明確一對夫妻可以生育三個子女。建議將「人口與計劃生育法」更名為「人

口與生育法」，全面放開生育，以適應新時期人口發展的迫切需要。



降低法定結婚年齡，提高生育人口基數。目前，中國男２２歲、女２０歲的法定結婚年齡，

是計劃生育時代的產物。中國的法定婚齡為世界最高，國際上普遍的法定婚齡不超過１８歲。建

議將法定婚齡調至１８歲，以提高生育人口基數，釋放生育潛能。



推行生育激勵政策，抓住２０２５－２０３５黃金窗口期。鑒於目前鼓勵城市人口生育措施

的收效低於預期，建議在全國（包括農村地區）推行更多樣、更大力度的激勵政策，如每月對每

個兒童提供現金補助和醫療支持到一定年齡等。有些政策在城市效果有限，但在農村有望產生效

果。２０２５－２０３５年，中國育齡女性數量將穩定在２﹒９億人－３﹒１億人，建議抓住這

一黃金窗口期，開展激勵政策試點、生育意願統計調查與數據分析，制定針對不同人群的生育鼓

勵方案。（ｊｑ）

