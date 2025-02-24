【兩會在即】中金：兩會期間關注四大看點，包括經濟增長目標等

《經濟通通訊社２４日專訊》全國兩會分別將於２０２５年３月４日和３月５日在北京召開

。中金報告指出，兩會期間主要關注以下四大看點：首先是政策基調：穩物價、擴內需，實施更

積極的宏觀政策。「全方位擴大國內需求」放在今年經濟工作任務首位，要求「大力提振消費」

。



＊重點關注新質生產力、國企改革等＊



此外，從各地公布的經濟增速目標看，整體加權平均增長目標為５﹒３％（去年ＧＤＰ增長

目標為５﹒４％）。通脹目標方面，多數省份從「３％左右」調整至「２％左右」。建議重點關

注今年增長、物價、赤字率等關鍵目標；關注穩就業、促消費、地產、地方化債等。



第二是高質量發展。重點關注新質生產力、人口與民生、國企改革和資本市場改革等。加快

人工智能、綠色能源等前沿技術突破和應用推廣，無人駕駛、低空經濟、數字經濟、人形機器人

、６Ｇ等，將是增強核心競爭力關鍵。



國家主席習近平在民營企業座談會上強調，民營經濟發展前景廣闊大有可為，民營企業和民

營企業家大顯身手正當其時，要扎實落實促進民營經濟發展政策措施。今年是國企改革深化提升

行動收官之年，相關改革舉措或將加快推進，故關注國有企業市值管理、經營機制改革、國有資

本結構調整、重組等。



第三是「十四五」規劃目標完成情況及「十五五」前瞻。「十四五」期間部署的重點工程項

目、目標完成情況或受到較高關注。將需關注「十五五」規劃在全面深化改革、推進中國式現代

化、貫徹執行２０２９年及２０３５年中長期改革任務等方面的具體落實。



第四是兩會期間可能安排及重要事項，如政府工作報告、代表通道、委員通道、部長通道、

人大議案、政協提案、兩會期間各部委對相應領域政策改革方向具體表述等。



＊兩會前後Ａ股有望保持平穩態勢＊



中金還指出，根據以往歷年，兩會前後Ａ股和港股均有不錯表現，上證綜合指數在兩會前一

後一個月平均升２﹒８％及４﹒６％；恒生國企指數則分別升１﹒６％及５％；涉及兩會政策預

期板塊或行業通常更為亮眼。春節後Ａ股呈震盪上行趨勢，投資者風險偏好有改善。



加上內地ＡＩ技術進步引發高度關注，全球投資者對內地資產價值重估討論升溫，科技股交

易活躍度顯著提高，以及近期公布的金融、經濟數據顯示宏觀基本面溫和修復。當前Ａ股環境和

投資者情緒均偏積極，不必過於擔憂外部事件性因素對風險偏好的衝擊，兩會前後Ａ股有望保持

平穩態勢。



短期續受ＤｅｅｐＳｅｅｋ影響，ＡＩ應用端或有持續相對表現，算力端短期受

ＤｅｅｐＳｅｅｋ性價比影響或相對平淡，隨著外部不確定性提升，產業自主、國產替代等領域

關注度有望抬升，如半導體、高端製造等；以及政策支持方面，持續關注併購重組、破淨修復、

化債等。（ｊｑ）

