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AH股新聞

24/02/2025 14:54

【兩會在即】中金：兩會期間關注四大看點，包括經濟增長目標等

　　《經濟通通訊社２４日專訊》全國兩會分別將於２０２５年３月４日和３月５日在北京召開
。中金報告指出，兩會期間主要關注以下四大看點：首先是政策基調：穩物價、擴內需，實施更
積極的宏觀政策。「全方位擴大國內需求」放在今年經濟工作任務首位，要求「大力提振消費」

　
＊重點關注新質生產力、國企改革等＊
　
　　此外，從各地公布的經濟增速目標看，整體加權平均增長目標為５﹒３％（去年ＧＤＰ增長
目標為５﹒４％）。通脹目標方面，多數省份從「３％左右」調整至「２％左右」。建議重點關
注今年增長、物價、赤字率等關鍵目標；關注穩就業、促消費、地產、地方化債等。
　
　　第二是高質量發展。重點關注新質生產力、人口與民生、國企改革和資本市場改革等。加快
人工智能、綠色能源等前沿技術突破和應用推廣，無人駕駛、低空經濟、數字經濟、人形機器人
、６Ｇ等，將是增強核心競爭力關鍵。
　
　　國家主席習近平在民營企業座談會上強調，民營經濟發展前景廣闊大有可為，民營企業和民
營企業家大顯身手正當其時，要扎實落實促進民營經濟發展政策措施。今年是國企改革深化提升
行動收官之年，相關改革舉措或將加快推進，故關注國有企業市值管理、經營機制改革、國有資
本結構調整、重組等。
　
　　第三是「十四五」規劃目標完成情況及「十五五」前瞻。「十四五」期間部署的重點工程項
目、目標完成情況或受到較高關注。將需關注「十五五」規劃在全面深化改革、推進中國式現代
化、貫徹執行２０２９年及２０３５年中長期改革任務等方面的具體落實。
　
　　第四是兩會期間可能安排及重要事項，如政府工作報告、代表通道、委員通道、部長通道、
人大議案、政協提案、兩會期間各部委對相應領域政策改革方向具體表述等。
　
＊兩會前後Ａ股有望保持平穩態勢＊
　
　　中金還指出，根據以往歷年，兩會前後Ａ股和港股均有不錯表現，上證綜合指數在兩會前一
後一個月平均升２﹒８％及４﹒６％；恒生國企指數則分別升１﹒６％及５％；涉及兩會政策預
期板塊或行業通常更為亮眼。春節後Ａ股呈震盪上行趨勢，投資者風險偏好有改善。
　
　　加上內地ＡＩ技術進步引發高度關注，全球投資者對內地資產價值重估討論升溫，科技股交
易活躍度顯著提高，以及近期公布的金融、經濟數據顯示宏觀基本面溫和修復。當前Ａ股環境和
投資者情緒均偏積極，不必過於擔憂外部事件性因素對風險偏好的衝擊，兩會前後Ａ股有望保持
平穩態勢。
　
　　短期續受ＤｅｅｐＳｅｅｋ影響，ＡＩ應用端或有持續相對表現，算力端短期受
ＤｅｅｐＳｅｅｋ性價比影響或相對平淡，隨著外部不確定性提升，產業自主、國產替代等領域
關注度有望抬升，如半導體、高端製造等；以及政策支持方面，持續關注併購重組、破淨修復、
化債等。（ｊｑ）

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