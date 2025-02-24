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AH股新聞

24/02/2025 17:33

《打擊貪腐》華融國際原總經理白天輝受賄１１億，二審維持死刑

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據《央視新聞》，中國華融國際控股有限公司原總經理白天輝
受賄上訴案二審，今日天津市高級人民法院公開宣判，法庭裁定駁回上訴，維持死刑判決，並依
法報請最高人民法院核准。
　
＊雖揭發他人重大犯罪，也不足以從輕處罰＊
　
　　此前一審中，天津市第二中級人民法院審理查明，白天輝在２０１４至２０１８年間，利用
擔任華融（香港）國際控股有限公司業務拓展三部負責人、總經理、投資銀行部董事總經理、華
融國際資本運營總監、總經理助理、董事、副總經理、總經理職務上的便利，為相關單位在項目
收購、企業融資等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合超過１１﹒０８億元（人民幣．下同
）。
　
　　天津市第二中級人民法院認為，白天輝的行為構成受賄罪，且數額特別巨大，犯罪情節特別
嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，罪行極其嚴重，依法應當判處
死刑。雖然白天輝揭發他人重大犯罪行為，並提供偵破其他案件的重要線索，均經查證屬實，具
有重大立功表現，但綜合其所犯受賄罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，不足以對其
從輕處罰。
　
＊華融貪腐窩案之一，賴小民已執行死刑＊
　
　　白天輝被判死刑被視為華融集團原董事長賴小民一案的延續。２０２１年１月５日，華融集
團原董事長賴小民因受賄罪、貪污罪等罪被判死刑，其貪腐金額高達１７﹒８８億元（含
１﹒０４億元未遂），在當時創下建國以來金融貪腐紀錄。賴小民在宣判後提出上訴，案件同年
１月２１日二審宣判，維持死刑判決。８天後，賴小民即被執行死刑。
　
　　公開資料顯示，白天輝１９７９年生，本碩均畢業於東北財經大學，被查時，在金融和證券
行業工作經驗超過１５年。《財新》此前報道指，在賴小民案發前幾年，華融國際在香港迷戀炒
仙股等所謂「資本市場運作」，白天輝是主要操盤手，背後涉及嚴重利益輸送，白天輝等人從中
牟利不菲。一系列嚴重貪腐案件為華融造成逾千億元淨虧損，最後不得不引入中信集團重組，
２０２４年１月正式從「中國華融資產管理股份有限公司」更名為「中國中信金融資產管理股份
有限公司」，簡稱「中信金融資產」。（ｊｑ）

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