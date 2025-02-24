《打擊貪腐》四川政協原副主席楊克寧受賄逾七千萬，判囚１６年

《經濟通通訊社２４日專訊》據《人民日報》，今日，江蘇省南通市中級人民法院一審公開

宣判四川省政協原黨組成員、副主席楊克寧受賄、非法持有槍支、彈藥案，對被告人楊克寧以受

賄罪判處有期徒刑十五年，並處罰金人民幣四百萬元，以非法持有槍支、彈藥罪判處有期徒刑二

年，決定執行有期徒刑十六年，並處罰金人民幣四百萬元；對追繳在案的楊克寧受賄犯罪所得財

物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



經審理查明：２００３年至２０２３年，被告人楊克寧利用擔任四川省阿壩州壤塘縣委書記

，阿壩州委常委、政法委書記，阿壩州政協主席，阿壩州委副書記、州長，四川省政協黨組成員

、副主席等職務上的便利，為相關單位和個人在工程承攬、企業經營等事項上提供幫助，非法收

受財物共計折合人民幣７２２３萬余元。２００８年至２０１０年，楊克寧非法獲取槍支、彈藥

存放於住處，情節嚴重。



公開資料顯示，楊克寧生於１９６２年１月，藏族，筆名寧克多杰，四川阿壩州小金縣人，

四川省工商管理學院工商管理專業畢業。２０２３年１１月被通報受查，去年５月被「雙開」。



當時中紀委國家監委的通報顯示，楊克寧貫徹黨中央重大決策部署打折扣，懶政怠政，主動

「躺平」，搞投機鑽營，結交政治騙子，對抗組織審查，搞迷信活動；違規為其子操辦婚宴，接

受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動；違規為他人職務調整和晉升提供幫助；違規收受禮

品禮金，違規擁有非上市公司股份，利用職權為其子經商辦企業謀利，搞權色交易；家風不正，

道德敗壞；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、企

業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。（ｊｑ）

