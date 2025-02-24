《中國要聞》官媒：國家主席習近平應約與俄羅斯總統普京通電話

《經濟通通訊社２４日專訊》據《央視新聞》，國家主席習近平今日下午應約同俄羅斯總統
普京通電話。
上周五（２１日）俄羅斯媒體曾報道指，普京快將與習近平通話，預計普京會向中方闡述俄
美會談情況。（ｊｑ）
【你點睇？】特朗普批澤連斯基是「未經選舉的獨裁者」，俄烏戰爭早應停止。你是否認同特朗普的說法？► 立即投票
24/02/2025 18:00
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