《中國要聞》官媒：國家主席習近平應約與俄羅斯總統普京通電話

《經濟通通訊社２４日專訊》據《央視新聞》，國家主席習近平今日下午應約同俄羅斯總統

普京通電話。



上周五（２１日）俄羅斯媒體曾報道指，普京快將與習近平通話，預計普京會向中方闡述俄

美會談情況。（ｊｑ）

