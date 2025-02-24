  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2025-26年度財...
etnet專輯
AH股新聞

24/02/2025 18:00

《中國要聞》官媒：國家主席習近平應約與俄羅斯總統普京通電話

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據《央視新聞》，國家主席習近平今日下午應約同俄羅斯總統
普京通電話。
　
　　上周五（２１日）俄羅斯媒體曾報道指，普京快將與習近平通話，預計普京會向中方闡述俄
美會談情況。（ｊｑ）

【你點睇？】特朗普批澤連斯基是「未經選舉的獨裁者」，俄烏戰爭早應停止。你是否認同特朗普的說法？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰24/02/2025 18:03  機構：小米拉美手機市場出貨量同比增兩成排第三，榮耀首登第五

下一篇新聞︰24/02/2025 17:58  《打擊貪腐》四川政協原副主席楊克寧受賄逾七千萬，判囚１６年

其他AH股新聞
More

24/02/2025 18:22  《中國要聞》習近平：任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行

24/02/2025 17:50  《國企紅籌》中國鋁業（２６００）史志榮請辭董事長、執董等職務

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | 據報籃球博彩或「開綠燈」，料為庫房年增15億...

24/02/2025 15:08

2025-26年度財政預算案

日圓急升後，考驗日本貨幣政策

23/02/2025 14:03

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處