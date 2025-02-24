《行業數據》乘聯會上調今年乘用車零售量預測，下調出口預測量

《經濟通通訊社２４日專訊》中國乘聯會秘書長崔東樹表示，內地１月乘用車行業表現較好

，考慮到今年國家政策促銷費的良好政策取向和未來環境變化趨勢，上調今年行業年度預測，期

內乘用車零售量預測為２３４３萬輛，按年增２％，預測總量較上月預測值增加７萬輛。



２０２５年乘用車出口預測５２７萬輛，按年增１０％，預測總量較上月預測值減少３萬輛

。崔東樹指出，主要是考慮俄烏局勢的複雜性和美國影響力的不確定性，待局勢更明朗後再持續

下調預期。



２０２５年新能源乘用車批發預測１５６５萬輛，按年增２８％，預測總量較上月預測值減

少３萬輛。



２０２５年全國汽車批發預測３２６６萬輛，按年增４％，預測總量較１月預測值減少１萬

輛。



崔東樹表示，１月廠商銷售量低於車市零售，形成去庫存特徵；從目前的２９９萬輛的庫存

水平和預期的到未來幾個月的市場增長的判斷，行業庫存消化壓力不大。



＊若中美關稅戰存積極「預期差」，或延續出口高景氣拉動效應＊



崔東樹稱，展望２０２５年，若中美關稅戰存在積極的「預期差」，將可能繼續延續出口高

景氣的拉動效應；由於買房的主要是缺乏消費能力的窮人，若房地產市場繼續保持降價趨勢，減

少房地產抄底效應的消費衝擊，房地產過高對經濟財富的分流則有利於消費的恢復。春節後，首

次國務院常務會議提振消費有關工作，化解重點產業結構性矛盾政策措施，以及今年穩外資行動

方案等，更加有效地保證了中國２０２５年經濟增長，對車市發展起到相對較好的穩定作用。

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