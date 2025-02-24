  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

24/02/2025 13:52

《行業數據》乘聯會上調今年乘用車零售量預測，下調出口預測量

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國乘聯會秘書長崔東樹表示，內地１月乘用車行業表現較好
，考慮到今年國家政策促銷費的良好政策取向和未來環境變化趨勢，上調今年行業年度預測，期
內乘用車零售量預測為２３４３萬輛，按年增２％，預測總量較上月預測值增加７萬輛。
　
　　２０２５年乘用車出口預測５２７萬輛，按年增１０％，預測總量較上月預測值減少３萬輛
。崔東樹指出，主要是考慮俄烏局勢的複雜性和美國影響力的不確定性，待局勢更明朗後再持續
下調預期。
　
　　２０２５年新能源乘用車批發預測１５６５萬輛，按年增２８％，預測總量較上月預測值減
少３萬輛。
　
　　２０２５年全國汽車批發預測３２６６萬輛，按年增４％，預測總量較１月預測值減少１萬
輛。
　
　　崔東樹表示，１月廠商銷售量低於車市零售，形成去庫存特徵；從目前的２９９萬輛的庫存
水平和預期的到未來幾個月的市場增長的判斷，行業庫存消化壓力不大。
　
＊若中美關稅戰存積極「預期差」，或延續出口高景氣拉動效應＊
　
　　崔東樹稱，展望２０２５年，若中美關稅戰存在積極的「預期差」，將可能繼續延續出口高
景氣的拉動效應；由於買房的主要是缺乏消費能力的窮人，若房地產市場繼續保持降價趨勢，減
少房地產抄底效應的消費衝擊，房地產過高對經濟財富的分流則有利於消費的恢復。春節後，首
次國務院常務會議提振消費有關工作，化解重點產業結構性矛盾政策措施，以及今年穩外資行動
方案等，更加有效地保證了中國２０２５年經濟增長，對車市發展起到相對較好的穩定作用。
（ｃｔ）

《說說心理話》成人亦會專注力不足？嘉賓分享中年確診過度活躍症+自閉症過程！► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰24/02/2025 14:14  《汽車新勢力》嵐圖據報招募ＡＩ員工，人數超５００人

下一篇新聞︰24/02/2025 13:45  【ＦＯＣＵＳ】股神靜候「機會漫膝」，「十大勁旅」不乏灰姑娘？

其他AH股新聞
More

24/02/2025 14:14  《打擊貪腐》中航工業前董事長譚瑞松「靠軍工吃軍工」被開除黨籍

24/02/2025 13:42  《大灣區》人行廣東分行：１月末港澳居民大灣區購房資金近３０億

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

日圓急升後，考驗日本貨幣政策

23/02/2025 14:03

大國博弈

預算前瞻 | 樓市房策建議懶人包，放寬投資移民置業門檻提振樓...

21/02/2025 16:27

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處