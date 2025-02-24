【大國博弈】外交部：將中國企業、市場拒之門外，損害美國自身

《經濟通通訊社２４日專訊》外交部發言人林劍今日主持例行記者會，就記者提問，美方發

布有關投資政策的備忘錄，加嚴對中國赴美投資的安全審查，何林劍回應指出，美方以國家安全

為由，將中國列為外國對手，採取各種歧視性舉措，強化對華雙向投資的限制，中方對此強烈不

滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。



林劍表示，美國加嚴對中國赴美投資的安全審查，嚴重打擊中國企業對美的投資信心，破壞

的是美國自己的營商環境，加碼限制美國對華投資，是人為干預美國企業的自主決策，扭曲兩國

的投資往來。美國將中國企業和中國市場拒之門外，最終損害的是美國自身的經濟利益和國際信

譽。中方敦促美方遵守國際投資貿易規則，尊重市場經濟規律，停止將經貿問題政治化、武器化

，停止損害中國正當發展權利。中方將採取必要手段，堅決維護自身的合法權益。



中國國務院副總理何立峰上周五（２１日）晚間應約與美國財政部長貝森特舉行視訊通話，

雙方都認同中美經貿關係的重要性，中方並針對美國對中國加徵關稅等限制措施表達嚴正關切。

而就在中美經濟高層溝通的同日，美國總統特朗普簽署題為「美國優先投資政策」的總統備忘錄

，指示美國財政部限制中國、俄羅斯、伊朗等「境外敵對勢力」在美國的關鍵戰略項目進行投資

，涵蓋尖端科技、關鍵資產和企業等。備忘錄明確指出，其提到的中國不止大陸，還「包括香港

特區和澳門特區」；此外，美國貿易代表署亦宣布，對中國海事、物流、造船等領域採取限制措

施，徵求公眾意見，美方對中國航運公司和中國建造船舶掛靠美國港口收取費用，並促進美國「

國貨國運」。（ｃｔ）

