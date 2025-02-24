《Ａ股行情》美國邊溝通邊增中國投資限制，滬綜指低開０﹒１５％

《經濟通通訊社２４日專訊》國務院副總理何立峰上周五（２１日）晚間應約與美國財政部

長貝森特舉行視訊通話，雙方都認同中美經貿關係的重要性，中方並針對美國對中國加徵關稅等

限制措施表達嚴正關切。而就在中美經濟高層溝通的同日，美國總統特朗普簽署題為「美國優先

投資政策」的總統備忘錄，指示美國財政部限制中國、俄羅斯、伊朗等「境外敵對勢力」在美國

的關鍵戰略項目進行投資，涵蓋尖端科技、關鍵資產和企業等。備忘錄明確指出，其提到的中國

不止大陸，還「包括香港特區和澳門特區」；美國貿易代表署亦宣布，對中國海事、物流、造船

等領域採取限制措施，徵求公眾意見。美方一邊溝通，一邊繼續對中國加力限制，中國商務部對

此回應稱，美方做法泛化國家安全概念，具有歧視性，是典型的非市場做法，嚴重影響兩國企業

正常經貿合作。中方將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。



滬深股市今早分化，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１５％，報３３７４﹒０８點，深成

指小幅高開０﹒０４％，互聯網、石油股走低。２０２５年中央一號文件發布，首次提出要「發

展農業新質生產力」，農業股向好。



人民銀行今日進行２９２５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒５％。

公開市場今日有１９０５億元逆回購到期，即今日淨投放１０２０億元。（ｃｔ）

