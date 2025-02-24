《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１％，ＤＳ概念回吐，地產股撐市

《經濟通通訊社２４日專訊》外圍市場不明朗，滬深股市走弱，滬綜指上午收升０。１１％

，報３３７５﹒２９點，深成指跌０﹒０２％，創業板跌０﹒７９％。兩市半日成交額

１４１６５億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段增５％。



阿里巴巴宣布，未來三年將投入超過３８００億元，用於建設雲和ＡＩ硬件基礎設施，總額

超過去十年總和，創下中國民營企業在雲和ＡＩ硬件基礎設施建設領域有史以來最大規模投資紀

錄。數據中心概念股走強，朗源股份（深：３００１７５）等多股漲停。不過，美國總統特朗普

上周五（２１日）簽署題為「美國優先投資政策」的總統備忘錄，指示美國財政部限制中國、俄

羅斯、伊朗和朝鮮等「境外敵對勢力」在美國的關鍵戰略項目進行投資，涵蓋尖端科技、關鍵資

產和企業等。ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念股出現回吐，每日互動（深：３００７６６）大跌１３％，

浙文互聯（滬：６００９８６）跌９％。



深鐵集團再借４２億助償債，萬科Ａ（深：０００００２）半日漲近３％，並帶動房地產板

塊上揚撐市，首開股份（滬：６００３７６）揚逾８％，招商蛇口（深：００１９７９）、榮盛

發展（深：００２１４６）等升近３％。



中央首提「發展農業新質生產力」，農林牧漁板塊上漲，東方集團（滬：６００８１１）等

漲停，神農種業（深：３００１８９）彈８％，新希望（深：０００８７６）升４％。（ｃｔ）

