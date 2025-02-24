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AH股新聞

24/02/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒１８％成交兩萬億，農業、地產逆勢升

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中美貿易戰沒有放緩跡象，中美經濟高層溝通的同日，美國總
統特朗普簽署「美國優先投資政策」總統備忘錄，指示美國財政部限制中國、俄羅斯等「境外敵
對勢力」在美國的關鍵戰略項目進行投資，涵蓋尖端科技、關鍵資產和企業等、與此同時，美國
貿易代表署亦宣布，對中國航運公司和中國建造船舶掛靠美國港口收取費用，並促進美國「國貨
國運」。消息影響船舶、航運股下跌，ＡＩ股亦見回吐。
　
　　滬深市場今日表現平淡，惟成交量仍放量，兩市成交２﹒０８萬億元（人民幣．下同），較
上日的２﹒１９萬億元逾兩個月多，僅減少５％。滬綜指收跌０﹒１８％，深成指跌０﹒０８％
，科創５０指數升０﹒４８％，續創２０２３年４月２６日以來新高。
　
　　中央首提「發展農業新質生產力」，農業股全日活躍，智慧農業（深：００８１６）等漲停
。深鐵集團再借４２億助償債，萬科（深：０００００２）漲近３％，並帶動房地產板塊上揚撐
市，首開股份（滬：６００３７６）漲停。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９６９﹒７２　　－０﹒２２　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３７３﹒０３　　－０﹒１８　　　　８０２８﹒００　　
　　深證成指　　１０９８３﹒０４　－０﹒０８　　　１２７７６﹒００　　
　　創業板指　　２２６６﹒２４　　－０﹒６７　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１１００﹒０５　　＋０﹒４８　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５９﹒６４　　－１﹒５９　　　　　４﹒５２　　　　
　　深證Ｂ指　　１２２０﹒４０　　－０﹒３５　　　　　１﹒２４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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