《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒１８％成交兩萬億，農業、地產逆勢升

《經濟通通訊社２４日專訊》中美貿易戰沒有放緩跡象，中美經濟高層溝通的同日，美國總

統特朗普簽署「美國優先投資政策」總統備忘錄，指示美國財政部限制中國、俄羅斯等「境外敵

對勢力」在美國的關鍵戰略項目進行投資，涵蓋尖端科技、關鍵資產和企業等、與此同時，美國

貿易代表署亦宣布，對中國航運公司和中國建造船舶掛靠美國港口收取費用，並促進美國「國貨

國運」。消息影響船舶、航運股下跌，ＡＩ股亦見回吐。



滬深市場今日表現平淡，惟成交量仍放量，兩市成交２﹒０８萬億元（人民幣．下同），較

上日的２﹒１９萬億元逾兩個月多，僅減少５％。滬綜指收跌０﹒１８％，深成指跌０﹒０８％

，科創５０指數升０﹒４８％，續創２０２３年４月２６日以來新高。



中央首提「發展農業新質生產力」，農業股全日活躍，智慧農業（深：００８１６）等漲停

。深鐵集團再借４２億助償債，萬科（深：０００００２）漲近３％，並帶動房地產板塊上揚撐

市，首開股份（滬：６００３７６）漲停。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９６９﹒７２ －０﹒２２

上證指數 ３３７３﹒０３ －０﹒１８ ８０２８﹒００

深證成指 １０９８３﹒０４ －０﹒０８ １２７７６﹒００

創業板指 ２２６６﹒２４ －０﹒６７

科創５０ １１００﹒０５ ＋０﹒４８

Ｂ股指數 ２５９﹒６４ －１﹒５９ ４﹒５２

深證Ｂ指 １２２０﹒４０ －０﹒３５ １﹒２４

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