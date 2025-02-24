《海納智見－荀玉根》產業政策將進一步聚焦科創

《海納智見》近期ＤｅｅｐＳｅｅｋ橫空出世帶來ＡＩ版圖重構，騰訊、阿里、百度等多科

技公司宣布接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，市場關注持續升溫。這一突破性進展折射出中國科技創新的

強勁勢頭，這背後離不開中國科創政策的支持。近期召開的民營企業家座談會也體現了決策層對

於科技創新的高度重視，結合去年中央經濟工作會議以及今年地方兩會產業政策信號，我們認為

未來產業政策進一步聚焦科技創新，推動培育新質生產力。



結合民企座談會、地方兩會等，全國兩會產業政策或進一步聚焦科創，消費地產、安全等也

受重視。從近期民營企業家座談會看，會議繼續強調「推動科技創新、培育新質生產力」。我們

認為，從參會企業行業、總書記講話內容等方面，可見當前政策層面對於科技創新的高度重視，

本次參會及發言企業所處的賽道集中在人工智能及應用領域。從地方兩會看，產業政策聚焦科技

，多地明確將科技創新作為推動高品質發展的核心動力，聚焦人工智能、人形機器人、低空經濟

等未來產業和新質生產力的培育，消費地產也多有提及。展望全國兩會，科創、消費地產及安全

領域有望成為產業政策重點：一是聚焦以科技創新引領新質生產力發展，當前發展科技是宏觀環

境的必然要求，去年中央經濟工作會議提出「要以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產

業體系」，未來新能源、人工智能、量子計算等新興產業和未來產業有望獲得更多支持；二是將

提振消費、擴大內需置於更重要的位置，當前中國面臨通縮困境，走出困境的較優路徑或是先修

復資產負債表，再恢復實體需求，預計消費品以舊換新等擴內需政策仍有進一步加力空間。同時

，當前地產仍是中國經濟的重要組成部分，未來更大規模的地產收儲有望開啟；三是支持糧食安

全、能源安全等。



宏微觀環境支援下中國科技「七姐妹」正在全球創新版圖中嶄露頭角。從美股科技「七姐妹

」崛起經驗看，２３年以來美股上漲主要得益於科技「七姐妹」的驅動，其主要通過持續的技術

創新、戰略並購重組等實現快速發展，且在成立初期盈利改善並非是推動其股價上漲的必要條件

。當前中國科技企業的崛起在宏觀環境和股市制度環境均具備有利條件：從宏觀環境看，中國在

技術發展、人力資本積累、政策支持等三方面已具備堅實的基礎，例如，當前中國創新表現遠高

於人均ＧＤＰ水準上的預期表現水準，且中國在創新投入轉換創新成果中具有更高的效率；從股

市制度及環境看，近年來中國資本市場對於科技企業的支援作用正不斷強化，從投資端也有一系

列政策聚焦支持科創投資，在此背景下中國科技「七姐妹」概念崛起在政策面、資金面等多方面

均具備有利條件。未來有望湧現中國科技「七姐妹」的領域有ＡＩ應用、半導體、高端製造等領

域。



春季行情正在演繹中，結構上ＡＩ浪潮引領下的科技是持續性主線。歷史上春季行情年年有

，驅動行情展開的因素主要是三個：政策催化、流動性寬鬆、基本面改善。當前春季行情展開的

驅動因素已逐漸具備。此外，近期ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型取得的技術提振了市場情緒，當前中

美關係呈現較為積極的態勢，緩解了市場此前對於特朗普上台後不確定性的擔憂，以上均為春季

行情創造有利條件。另外，從大的市場背景來看，２４年９２４以來這輪行情是反轉而並非反彈

，２５年Ａ股有望步入基本面驅動的新階段，在此背景下春季行情的漲幅或更加可觀。政策和技

術雙重利好疊加產業周期回升，支撐科技主線行情展開，重視ＡＩ應用領域中人形機器人、消費

電子等。此外，存在預期差的消費醫藥及地產也應重視。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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