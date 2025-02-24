《Ａ股焦點》中國船舶跌１％，美擬對華經營及建造船舶徵港口費

《經濟通通訊社２４日專訊》在對中國海事、物流及造船等領域採取３０１調查後，美國近
期提出擬議對中國相關行業的限制措施。美國貿易代表（ＵＳＴＲ）最新宣布，在本次３０１條
款調查中發現，中國的主導地位目標不合理，給美國商業帶來負擔或限制，該行動旨在消除中國
在相關領域的主導地位的行為、政策和做法。
ＵＳＴＲ建議，對中國航運公司和中國建造船舶掛靠美國港口收取費用，並促進美國「國貨
國運」。對於中國航運公司經營的船舶，ＵＳＴＲ擬議每次進入美國港口收取最高１００萬美元
額外費用，或按船舶載重噸以每淨噸１０００美元收費。
若非中國航運公司運營的中國建造船隻進入美國港口，ＵＳＴＲ提議三種收費方式：一、向
運營船隻的航運公司收取最高１５０萬美元；二、按航運公司船隊中中國建造船隻所佔比例，按
比例５０％及以上、２５％至５０％、０％至２５％，分別向每艘次進入美國港口的船舶收取最
高１００萬美元費用、７５萬美元及５０萬美元；三、仍以航運公司船隊中中國建造船隻所佔比
例為標準，如果比例在２５％或以上，向每艘次進入美國港口的船舶收取最高１００萬美元額外
費用。
消息對滬深船舶、航運股帶來影響，中國船舶（滬：６００１５０）跌１﹒２６％、中船防
務（滬：６００６８５）及中國重工（滬：６０１９８９）跌近１％。盛航股份
（深：００１２０５）跌逾３％，中遠海控（滬：６０１９１９）跌２﹒９％、招商輪船
（滬：６０１８７２）跌２％、中遠海能（滬：６０００２６）跌１﹒６％、中遠海特
（滬：６００４２８）跌１％。（ｃｔ）
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