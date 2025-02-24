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AH股新聞

24/02/2025 10:03

《Ａ股焦點》中央首提「發展農業新質生產力」，農業、種業股領漲

　　《經濟通通訊社２４日專訊》Ａ股農林牧漁板塊領漲，種業、糧食、土地流轉等農業概念板
塊也走強，東方集團（滬：６００８１１）、華英農業（深：００２３２１）、福成股份
（滬：６００９６５）等漲停，神農種業（深：３００１８９）彈８％，新希望
（深：０００８７６）、隆平高科（深：０００９９８）、中糧科技（深：０００９３０）、大
北農（深：００２３８５）漲５％，一拖（滬：６０１０３８）漲３％，牧原股份
（深：００２７１４）、溫氏股份（深：３００４９８）、海大集團（深：００２３１１）、北
大荒（滬：６００５９８）、聖農發展（深：００２２９９）、巨星農牧（滬：６０３４７７）
等齊升。
　
　　２０２５年中央一號文件《中共中央、國務院關於進一步深化農村改革，扎實推進鄉村全面
振興的意見》發布，首次提出要「發展農業新質生產力」，指「科技要打頭陣」，並強調要瞄準
加快突破關鍵核心技術、深入實施種業振興行動、加快攻克一批突破性品種、加快國產先進適用
農機裝備等研發應用，以及支持發展智能農業，拓展人工智能、數據、低空等技術應用場景等，
作為發展農業新質生產力的突破口。（ｓｌ）

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