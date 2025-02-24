《Ａ股焦點》中央首提「發展農業新質生產力」，農業、種業股領漲

《經濟通通訊社２４日專訊》Ａ股農林牧漁板塊領漲，種業、糧食、土地流轉等農業概念板

塊也走強，東方集團（滬：６００８１１）、華英農業（深：００２３２１）、福成股份

（滬：６００９６５）等漲停，神農種業（深：３００１８９）彈８％，新希望

（深：０００８７６）、隆平高科（深：０００９９８）、中糧科技（深：０００９３０）、大

北農（深：００２３８５）漲５％，一拖（滬：６０１０３８）漲３％，牧原股份

（深：００２７１４）、溫氏股份（深：３００４９８）、海大集團（深：００２３１１）、北

大荒（滬：６００５９８）、聖農發展（深：００２２９９）、巨星農牧（滬：６０３４７７）

等齊升。



２０２５年中央一號文件《中共中央、國務院關於進一步深化農村改革，扎實推進鄉村全面

振興的意見》發布，首次提出要「發展農業新質生產力」，指「科技要打頭陣」，並強調要瞄準

加快突破關鍵核心技術、深入實施種業振興行動、加快攻克一批突破性品種、加快國產先進適用

農機裝備等研發應用，以及支持發展智能農業，拓展人工智能、數據、低空等技術應用場景等，

作為發展農業新質生產力的突破口。（ｓｌ）

