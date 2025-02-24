【ＡＩ】深圳：近期發布人形機器人專項政策，給予精準支持

《經濟通通訊社２４日專訊》人形機器人是半導體產業另一個發展大勢，深圳市政府新聞辦

昨召開「打造最好科技創新生態和人才發展環境」主題新聞發布會，指深圳在人工智能和機器人

領域基礎雄厚、未來可期，強調深圳將在政策、場景、創新、機器人四個方面持續發力，包括將

在近期發布人形機器人專項政策，通過「揭榜掛帥」等方式，對開放應用場景、突破關鍵技術、

構建專用數據集、提升規模化製造和應用能力等予以精準支持，同時，還將在全市科技重大專項

中安排人工智能和機器人專項，鼓勵產、學、研、用組成創新聯合體進行協同攻關。



為推動人工智能和機器人產業發展，深圳城市全域全時全場景將會「應開盡開」。深圳計劃

在今年再開放１００個應用場景，加速場景供需匹配，助力企業研發產品、迭代技術、驗證性能

。例如開放市政環衛、應急救援、大模型輔助醫療、醫療康養等應用場景，鼓勵製造業企業主動

擁抱人工智能和機器人，全面開放技術研發、質量檢測、流水線組裝、物料搬運等生產場景，讓

新技術更好更快變成產品、進入千行百業千家萬戶。



＊今年籌集４５億，為初創企業使用算力提供最高六成資助＊



深圳並將加緊兌現政策「大禮包」。今年市、區將多渠道籌集４５億元（人民幣．下同）政

策資金，用於支持訓力券、模型券、語料券、場景補貼、科技研發等，為初創企業使用算力提供

最高６０％的資助，３月起接受企業申報。深圳還將以更大力度、更加開放的政策，對接全球全

國創新資源，對於國際合作項目最高支持３０００萬元。同時，大力支持企業主導或者參與制定

新一代移動通信技術、人工智能、雲計算與邊緣計算等領域國際標準；探索實施「開源合夥人」

支持計劃，打造科創開源之城。（ｓｌ）

