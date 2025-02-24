【ＡＩ】湖南醫保局：嚴禁使用人工智能等自動生成處方

《經濟通通訊社２４日專訊》人工智能大模型陸續應用於各行各業，個別大型醫院更引入「

電子醫生」－－大模型預問診系統，協助梳理患者病史、病情等，提高醫生工作效率。為防人工

智能在醫療領域遭濫用，湖南省醫保局近日發布《關於進一步加強基本醫療保障定點零售藥店管

理的通知》，其中提出，互聯網醫院須按規定接入省醫保電子處方中心並進行電子處方流轉，處

方行為須嚴格執行有關規定，應與患者或患者家屬進行有效、充分的溝通問診，嚴禁使用人工智

能等自動生成處方。



另外，《通知》提出，要嚴格執行互聯網醫院管理有關要求，市級統籌地區經辦機構應與向

定點零售藥店流轉處方的互聯網醫院所依託的實體醫療機構，統一簽訂補充協議並向社會公布，

依託的實體醫療機構原則上應為二級及以上醫療機構，並承擔相應管理責任；因互聯網醫院違規

被解除補充協議的，原則上同步解除實體醫療機構醫保定點協議。需跨市州提供處方流轉服務的

互聯網醫院，須經定點零售藥店所在地市級經辦機構同意，報省醫保中心審定並由省醫保中心統

一公布。未經公布的互聯網醫院，其電子處方不得作為納入統籌報銷的依據。（ｓｌ）

