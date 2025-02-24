《大灣區》人行廣東分行：１月末港澳居民大灣區購房資金近３０億

《經濟通通訊社２４日專訊》據人民銀行廣東省分行，截至２０２５年１月末，廣東金融機
構累計為港澳居民辦理２６０３筆在粵港澳大灣區內地城市購房支付業務，資金折合人民幣
２９﹒９３億元。
目前廣東已實現境外購房款直接匯入內地房企相關帳戶、無需在境內銀行辦理開戶，並採取
「先付房款後補材料」的方式，優化了跨境購房的結算支付流程。（ｓｌ）
【你點睇？】特朗普批澤連斯基是「未經選舉的獨裁者」，俄烏戰爭早應停止。你是否認同特朗普的說法？► 立即投票
24/02/2025 13:42
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構累計為港澳居民辦理２６０３筆在粵港澳大灣區內地城市購房支付業務，資金折合人民幣
２９﹒９３億元。
目前廣東已實現境外購房款直接匯入內地房企相關帳戶、無需在境內銀行辦理開戶，並採取
「先付房款後補材料」的方式，優化了跨境購房的結算支付流程。（ｓｌ）
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