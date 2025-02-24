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24/02/2025 13:42

《大灣區》人行廣東分行：１月末港澳居民大灣區購房資金近３０億

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據人民銀行廣東省分行，截至２０２５年１月末，廣東金融機
構累計為港澳居民辦理２６０３筆在粵港澳大灣區內地城市購房支付業務，資金折合人民幣
２９﹒９３億元。
　
　　目前廣東已實現境外購房款直接匯入內地房企相關帳戶、無需在境內銀行辦理開戶，並採取
「先付房款後補材料」的方式，優化了跨境購房的結算支付流程。（ｓｌ）

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