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24/02/2025 14:14

《打擊貪腐》中航工業前董事長譚瑞松「靠軍工吃軍工」被開除黨籍

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中紀委國家監委網站通報，中國航空工業集團有限公司原黨組
書記、董事長譚瑞松嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違
法並涉嫌貪污、受賄等犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，決定給
予其開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢
察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。
　
　　通報指，經中紀委國家監委立案審查調查，譚瑞松喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織
審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則
，在組織函詢時不如實說明問題，在職工錄用等方面為他人謀取利益；違規收受禮金，搞權色交
易；道德敗壞；毫無紀法底線，「靠軍工吃軍工」，侵吞巨額公共財物；將公權力異化為謀取個
人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業改制併購、承攬工程項目、職工錄用
等方面謀利，並非法收受巨額財物。
　
　　６３歲的譚瑞松畢業於北京航空學院發動機設計專業，後於哈爾濱工程大學獲得船舶與海洋
工程碩士學位、管理科學與工程博士學位。譚瑞松早期在哈爾濱東安汽車發動機製造公司工作，
曾任副總工程師、副總經理，之後先後出任哈爾濱東安汽車動力股份有限公司總經理、哈爾濱東
安發動機（集團）有限公司副董事長、總經理等職。２００４年４月，譚瑞松調任哈爾濱航空工
業（集團）有限公司董事長、黨委書記，同年９月轉任中國航空工業第二集團副總經理。中航工
業第一、第二集團公司２００８年重組整合成立中國航空工業集團公司後，譚瑞松成為該公司副
總經理、黨組副書記，２０１２年升任總經理並成為公司董事，２０１８年５月出任董事長、黨
組書記，至２０２３年３月被免職，２０２４年８月底被通報受查。（ｓｌ）

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