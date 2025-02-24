《打擊貪腐》中國聯通前副總經理曹興信搞權色錢色交易被「雙開」

《經濟通通訊社２４日專訊》中紀委國家監委網站通報，中國聯合網絡通信集團有限公司原

黨組成員、副總經理曹興信嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律

，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣

，決定給予其開除黨籍、公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法

審查起訴，所涉財物一併移送。



通報指，經查，曹興信政治意識淡漠，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；組織原則缺失，

在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，違規收受禮金，搞權色、錢色交易；違

規干預和插手執法活動；利用職務便利為他人在項目承攬、工作安排、職務晉升等方面謀利，並

非法收受巨額財物。



５８歲的曹興信曾任中國聯合網絡通信股份有限公司高級副總裁、總法律顧問，以及中國聯

合網絡通信（香港）股份有限公司高級副總裁等職，２０２４年９月２８日被通報受查，翌日中

國聯通公告解聘其高級副總裁、總法律顧問職務，中國聯通香港亦公告解聘其高級副總裁職務。

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